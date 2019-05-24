變態富二代放火燒熟睡遊民　2人遭火吻拼命掙扎...恐怖過程全被拍

Thug sets two homeless people on fire after dousing mattress with flammable liquid in horrifying attack https://t.co/Qd0blCrOme — Daily Mail Online (@MailOnline) 2019年5月23日

國際中心／綜合報導

阿根廷布宜諾斯艾利斯一名富二代，疑似因為看遊民不順眼，被拍到朝2名睡在橋下的露宿者淋易燃液體並縱火，2人嚇得趕緊從被窩中逃離，但手臂和臉仍被嚴重燒傷，肇事男子則跑回車上逃走，警方目前正在追查他的下落。

影片中可看到，一名男子下車後，走向2名在路上睡覺的遊民，並在其中1人床墊上淋易燃液體後縱火，接著他便跑回車上，而鏡頭仍對著2名被燒的遊民，熊熊大火無情地燒著，可看到其中1人被火燒得跳了起來，另外1人也趕緊起身想要撲滅火勢。

當地警方證實，縱火影片雖然近日才在網路上流出，但事件其實發生在5月初，地點位於布宜諾斯艾利斯市附近的聖特爾莫(Mataderos)，其中一名受害人為38歲的帕勞洛(José Luis Pallaoro)，他後來被送往市區醫院治療，火勢導致身上有許多燒燙傷，而另外一名受害人燒燙傷位置主要在手臂和臉上，休養幾天後已經出院。

當地一名機械技工透露，縱火的人疑似是一名富二代，只是因為討厭睡在街上的遊民就縱火，而受害者來自委內瑞拉，「他是個好人，並沒有傷害任何人」。警方懷疑拍攝影片的人就是富二代同黨，調查仍在進行中，目前尚未有嫌疑人落網。

▼一名疑似是富二代的男子，竟然放火燒遊民。（圖／示意圖／達志影像）