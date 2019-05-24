▲ 新北役路相伴「袍澤情深」，8縣市退役弟兄為國付出。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府結合內政部役政署24日在淡水福容飯店舉辦「北區役路相伴．袍澤情深座談」，邀請宜蘭、基隆、新北、臺北、桃園、新竹縣市、花蓮縣等8縣市的傷病退伍退役弟兄，提前共度端午佳節，副市長謝政達及內政部參事林國演到場關懷，並致送慰問金、慰問品。活動現場還安排禮品摸彩及替代役公益大使團、後憲梅荷舞蹈團及民政局長柯慶忠的薩克斯風等表演，場面熱鬧溫馨。

謝政達表示，為感謝退役弟兄對國家的奉獻，市府除了每年三節慰問金及安養津貼，照顧其基本生活外，還安排有醫學、心理、社工等專長的愛心替代役男，提供傷病弟兄生活協助，包括代購膳食、讀報、陪同聊天等「役路相伴」的服務，鼓勵受傷退伍弟兄及家屬走出戶外。今年市府更推出輔具超音速再進化2.0版，讓有需求的弟兄支付少許負擔，就可以到認證的輔具特約廠商，購買、租賃或消毒清洗輔具。

▲ 新北邀退役弟兄提前歡度端午佳節，民政局長柯慶忠薩克斯風加碼演出助興。

24日活動現場，由替代役公益大使團和民政局的「旺年天團」帶來神奇魔術表演和唱歌熱舞，展現動感活力；民政局長柯慶忠更加碼帶來「新不了情」、「仰首向前行」等經典歌典；最後則由新北市青溪婦女協會及後憲梅荷舞蹈團，帶來熱情的舞蹈表演，退役弟兄一起開心地跟著節奏搖擺，活動在熱情互動交流下，圓滿畫下句點。

花蓮縣88歲的張月廷說，他在60年前的823戰役捨身救人、負傷成殘，得知這次活動在漁人碼頭就馬上報名參加，24日清晨6點就趕上火車來淡水，很感謝規劃役路相伴的單位，拉近這一群袍澤的距離。新北市鄭姓弟兄表示，當初在值勤時意外受傷，這次到漁人碼頭散心，除了與弟兄們交流鼓勵外，還得知新北的輔具2.0措施，經濟又實惠。

民政局兵役勤管科長林克文表示，本次活動來自北區8縣市300位傷病退伍退役弟兄及家屬參加，場所特別選擇有完善無障礙設施及室外活動的空間，並精心規劃禮品摸彩及安排替代役精彩表演、特色舞蹈等節目，讓全體弟兄相互交流，感受同袍真誠情誼。