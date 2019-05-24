新北百萬冠軍茶6月1日登場　來坪林品好茗吃「茶蛙粿」

▲ 新北百萬冠軍茶6月隆重登場，來坪林品好茗吃「茶蛙粿」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市連續蟬聯8屆全國冠軍的殊榮，更譽為全國的好茶之鄉，24日記者會現場，邀請大家來新北坪林「包種茶」的故鄉，品好茗、遊歷茶鄉訪秘境。並於6月1、2、8、9日連續2個周末，邀請民眾一起來坪林，6月1日也將於坪林進行百萬冠軍茶拍賣，為農友的辛勞打氣，邀請民眾來坪林品茶食、呷茶、看表演。

農業局表示，新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元，不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續8屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，其中6屆冠軍就來自坪林。

▲ 邀請民眾來坪林品好茶吃「茶蛙粿」。

2019年特別規劃在6月1日舉辦「百萬冠軍茶拍賣」來拍賣10斤的特等茶，給在地的茶農更大的鼓勵，同時為了吸引大家來茶鄉旅遊，也製作了一幅6大主題「冠軍茶鄉旅遊地圖」，邀請民眾能帶著旅遊地圖一同來坪林探訪茶鄉的故事。

今年首次舉辦創意茶席比賽，邀請各地的茶藝愛好者，用創意茶席發揮創意，勇奪高額12000元獎金，目前各類遊程及茶席比賽持續報名中，歡迎大家上「新北好茶」官網報名。

▲製作「茶蛙粿」DIY。

24日特地邀請坪林在地知名茶點業者「德志茶園」帥哥青農鐘晨睿，結合在地生態的環境優良指標「翡翠樹蛙」，開發出一款「茶蛙粿」，將坪林的包種茶加入粿中，製作出造型的茶粿，只有來坪林德志茶園才吃的到。

為讓民眾細細體驗坪林之美，安排了「來去農家Do一日-樂活坪林遊茶鄉」、「一日農夫體驗營」、「水岸茶席」、「河岸市集」、並與在地的地方創生團隊，規劃水岸、老街一系列精彩活動，將在地特色融入。

在春茶上市之時，來坪林有喝、有玩又有拿，歡迎闔家來走訪坪林。6月22、23日也舉辦消費地展售會，新北好茶進軍台北市，在捷運善導寺旁的希望廣場也都買的到。更多活動詳情可於農業局網站查詢：https://www.agriculture.ntpc.gov.tw/cht/index.php?。