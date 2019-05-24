山區豪大雨造成落石　三地門警冒險執行交通管制

▲日前山區落石，屏東縣里港警分局三地門警冒險執行交通管制，確保用路人行的安全。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受鋒面影響，屏東縣三地門鄉、霧台、瑪家等地區最近不時下雨，造成土石鬆動，易有落石坍方情形，威脅交通，日前三地門鄉屏31線德文路段就發現有多處落石掉落路間，影響用路人行車安全，警方獲報緊急執行交管措施，確保用路人安全。

▲日前三地門鄉屏31線德文路段發生落石。

而屏東林管處所屬國家森林遊樂區將視氣候因素、園區及聯外道路狀況於「台灣山林悠遊網」(http://recreation.forest.gov.tw/) 公告開、休園情形，籲請遊客若遇休園，請勿強行上山，以免向隅。

根據中央氣象局資料，今24日至下午2時止，全台下雨最多的前3名，均在屏東縣，最多的是霧台鄉，有58毫米，其次是舊泰武有57毫米；第3名是上德文村47.5毫米，顯示受鋒面影響，山區容易下雨。

由於最近山區不時下雨，里港警分局三地門分駐所所長謝志航及警員張志維日前就接獲陳姓村民報案，指三地門鄉屏31線德文路段有多處落石掉落路間，易影響用路人行車安全，相當危險。

員警為避免車輛閃避不及造成危險，冒著風雨，第一時間立即設置交通錐及警戒線、疏導交通，且通報相關單位前來處理，確保用路人的行車安全，獲得民眾讚揚。

里港分局分局長楊龍祥表示，下雨天駕駛車輛行車視線較差，又因連續豪大雨造成邊坡土石滑動，隨時有落石坍方的危險，應避免前往山區，如需前往山區應放慢車速，注意落石及車前狀況並開大燈，確保行車安全。並呼籲民眾於行駛該路段時特別注意行車安全，發現有落石應儘速通知警方或相關單位協助處理。