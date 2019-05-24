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發揚宗教文化　「府城觀興文化藝術基金會」揭牌

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▲大觀音亭暨祀典興濟宮成立「府城觀興文化藝術基金會」，市長黃偉哲、議長郭信良等人，共同進行揭牌儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲大觀音亭暨祀典興濟宮成立「府城觀興文化藝術基金會」，市長黃偉哲、議長郭信良等人，共同進行揭牌儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

寺廟不僅是宗教場所，更肩負弘揚宗教教化功能、提升民眾心靈養分之重責，財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，是少數設立文教組的宮廟之一，董監事會決議成立「府城觀興文化藝術基金會」，5月24日上午揭牌，市長黃偉哲、議長郭信良，都親臨肯定該亭宮推動文教工作之成效。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮成立「府城觀興文化藝術基金會」，市長黃偉哲、議長郭信良等人，共同進行揭牌儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

文教工作是長久深遠之事，投入的時間和金錢龐大，但卻可能無法立即看到成果，因此多數的宗教單位很少將金錢和人力挹注於文教區塊，但是大觀音亭暨祀典興濟宮董監事會在董事長吳漢清、副董事長侯明福帶領下，近10年來除了維持傳統寺廟祭典科儀活動，更將很多心血放在文教業務推廣上。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮成立「府城觀興文化藝術基金會」，市長黃偉哲、議長郭信良等人，共同進行揭牌儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

10年來，亭宮一直發行「觀興季刊」，至今已發行行至33期，每年定期舉辦講座與研習課程，更與國立成功大學、金門大學連續合辦7屆國際學術研討會、發表論文集結成冊送審，已接連4年榮獲台灣文獻館非使用政府預算補助學術論文第1名之殊榮。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮成立「府城觀興文化藝術基金會」，市長黃偉哲、議長郭信良等人，共同進行揭牌儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

另在宮廟宗教文化方面，祀典興濟宮主神保生大帝是醫神，廟內目前還設有藥籤，雖然現今醫學科技進步發達，仍有信眾前來乞求藥籤，卻時有被人誤會是迷信之流，但中醫博士高國欽本身是保生大帝信徒，特別針對保生大帝藥籤，以現今中醫學理和結合實務經驗撰寫出「祀典興濟宮保生大帝藥籤詮解」，目前已成為很多中醫師和醫學系收藏用書。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮成立「府城觀興文化藝術基金會」，市長黃偉哲、議長郭信良等人，共同進行揭牌儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

該亭宮為了擴大文教業務，並希望借重更多專家學者的助力，共同發揚宗教文教業務，於是成立了「府城觀興文化藝術基金會」，亭宮副董事長侯明福，國中校長退休，之後再繼續修研取得輔仁大學宗教碩士，被推選為基金會會長；國中校長退休的吳福春先生為執行長，亭宮董事長吳漢清、曾任市府社會局副局長的鄭明智、銀行界主管退休的廖光得和許忠欽被推選為理事，另外延聘學術界菁英如金門大學人文社會學院院長陳益源教授、中山醫學大學林培雅教授、高國欽醫師，宗教界領袖李游坤道長、邱進錄主委，共11人擔任基金會理事，期盼未來為宗教文化藝術奉獻更多心力，作出更大貢獻，繳出更亮麗的成績單。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮成立「府城觀興文化藝術基金會」，市長黃偉哲、議長郭信良等人，共同進行揭牌儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮董監事會，決議成立「府城觀興文化藝術基金會」。（圖／記者林悅攝，上同）

揭牌儀式參與來賓包括市長黃偉哲、議長郭信良、議員陳怡珍、台灣文學館副館長蕭淑貞、民政局主秘陳仲杰、文化局主秘林韋旭、立委王定宇、郭國文、林俊憲和議員沈震東、邱莉莉、洪玉鳳和蔡筱薇等均都派人參加。

而亭宮的分靈廟也多所參與共同支持亭宮成立「府城觀興文化藝術基金會」，期能以宮廟宗教的力量，推動宗教文化教導人為善的最終目標。
 

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關鍵字：宗教文化,府城,觀興,基金會,揭牌

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