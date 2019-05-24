狗狗寄放大賣場籠子卻失蹤　婦人偷抱！米克斯下落不明

▲不少大賣場都提供寄放寵物或是寵物推車服務，卻有人趁機偷抱。（圖／示意用／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

因應毛小孩主人的需求，不少大賣場都推出寵物寄放服務，或是寵物專屬推車，不過台北市一54歲楊姓婦人在萬華區知名賣場內，趁店員沒注意，打開未上鎖的寄放區狗籠，抱走一隻白色米克斯，主人傷心欲絕。更令人難過的是，警方抓到楊婦，但米克斯卻已不見蹤影。台北地方法院日前判決，考量楊婦的精神狀況，依竊盜罪將楊婦判處5000元罰金，至於米克斯，只得列入「未扣案犯罪所得」沒收。

米克斯的林姓主人日前到知名大賣場購物，因為賣場規定不能讓寵物進入，但有提供寄放的「寵物旅館」服務，因此將米克斯送到服務台，看著愛犬被安置進籠子後，放心購物，沒想到就此人狗分隔，傷心報警。

警方調閱監視器追查，發現當時安置米克斯的籠子並未上鎖，楊姓婦人便趁賣場人多忙碌時，打開籠子門，抱走米克斯，循線找到楊婦，將她依竊盜罪送辦，檢方依竊盜罪將楊婦提起公訴。

楊姓婦人的家屬表示，楊婦精神狀況不穩定，時好時壞，但不會攻擊別人或傷害自己，偶爾是會從外頭帶小貓小狗回家，不知道這次竟是偷來的。楊姓婦人則辯稱，米克斯是她在路上撿來的流浪狗，不是在賣場偷的。

法官認為，楊婦的行為使米克斯的主人飽受財產及精神上損失，考量其精神狀況及主人不請求賠償，要求依法處理，因此依竊盜罪，判處5000元罰金，如易服勞務以1000元折算。

至於米克斯，警方找到楊姓婦人時並沒有發現米克斯的蹤影，離案發時間也過了半年，米克斯身上也沒植入晶片，至今都還下落不明，只得列為「未扣案之犯罪所得」予以沒收。

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