砍了「竹聯陳浩南」的小弟　新生代大哥否認在場！判刑6月

▲葛姓男子年紀輕輕竄升幫派內重要幹部，當街追砍「竹聯陳浩南」被判刑。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

竹聯幫「和堂」成員24歲葛姓男子，被控為替旗下小弟向同幫「雷堂」成員報復，持西瓜刀追砍被稱為「竹聯陳浩南」雷堂林姓堂主等人，造成林男的2名小弟受傷，葛男在媒體報導下聲名大噪，被依重傷害罪起訴。葛男強調自己不在場，但法官不採信，日前將他依共同傷害罪判刑6個月，得易科罰金，全案可上訴。

根據了解，24歲的葛姓男子僅高中畢業，因敢拚、敢衝且懂得運用時下流行通訊軟體，招募年輕新血，在幫內迅速竄升，成為和興會重要幹部。林姓堂主則被外界封為「竹聯陳浩南」，是個跆拳道金牌高手、體育資優生。

根據判決，2016年2月，葛男旗下陽姓男子與雷堂成員曹姓男子發生糾紛，為替小弟出氣，葛男竟找了幫手，埋伏等候在捷運國父紀念館站附近一棟大樓外，一見林姓堂主便下令動手。林男幸好沒被追上，但同行的陳姓、劉姓男子卻被砍傷多刀，還有多處骨折、嚴重撕裂傷。警方調閱監視器循線逮到葛男等人，並依重傷害等罪移送法辦，台北地檢署偵辦後起訴。

葛男強調，案發時自己根本不在現場，也不認識陽姓男子等人，更不知到底發生了什麼事。其委任律師表示，警方調閱的監視器畫面，無法辨識到底葛男是否在場，同案被告也證稱，葛男並未參與砍殺行動，是怕刑期加重才會配合警方的誘導進行陳述，且提告的林男等人也證述葛男不在場，因此應判葛男無罪。

但受傷的陳姓男子表示，他和林男等人下樓時，發現有2名陌生男子徘徊，突然又衝出另2人，持西瓜刀追砍林男，為了讓林男順利逃走，他和劉姓男子因此被砍到不支倒地，但依舊能確定葛男就在現場。

另名證人則表示，葛男因為陽男曾被雷堂的幫眾押走，葛男的親弟弟又多次被雷堂成員騷擾，葛男認為是雷堂大哥下的令，決定埋伏砍人報復，先約大家在新北市汐止一家撞球館集合，拿到西瓜刀後出發，與葛男的說法明顯有不少出入。

法官認為，雖然有部分證人在開庭時表示葛男不在場的說法，和在，警詢及偵查中訊問時的供述不同，顯見審理期間，該些證人受到人情、心理壓力影響而翻供。而受傷的陳男雖然在審理中，表示無法百分百確定，但不排除為記憶印象會隨時間日益模糊，不能認定其證詞有瑕疵。

至於提告的林男等人，雖然不確定葛男有無在場，但在遭到追砍生命安全受危害狀況下，沒有詳細注意對方臉孔實屬常情，因此不採信葛男的供述，依共同傷害罪判刑6個月，得易科罰金。

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