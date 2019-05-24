海葡萄復育開創生技保養品　年產值超過新台幣1億6千萬元

▲屏東科技大學與臺灣海洋大學經2年合作，利用海葡萄開發出化妝品。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學生物科技系施玟玲教授與臺灣海洋大學李孟洲助理教授經2年合作，以專業養殖與生物科技研發，繼完成「小葉蕨藻」(俗稱海葡萄)登錄於全球化妝品產業認可的「國際化妝品成分命名資料庫後，研發出系列經過皮膚細胞試驗的安膚舒緩保養品，24日舉行成果發表會，展示多種研發產品，並邀請時尚系陳秀足副教授與同學以專業美容護膚技巧現場體驗，展現驚人的效果。



▲▼小葉蕨藻萃取液研發實驗、突破種源與季節限制，每年可培育海葡萄數公噸。

屏科大農學院陳福旗院長表示，俗稱海葡萄的小葉蕨藻，具有非常高的經濟價值，施玟玲教授與海大李孟洲助理教授共同合作，培植量產及研發保養品，將產品更加跨領域的應用，發揮其更大的經濟力。

施玟玲擅長分子細胞生物學，近年鑽研精油研究、生技妝品原料與產品開發。測試小葉蕨藻萃取物的保養功效，證實其優越的吸水性與保水性，且具備抗過敏與抗發炎的活性，利用人工皮證實添加小葉蕨藻萃取液的保養用品能舒緩皮膚。

結合了海大李孟洲專精藻類養殖及藻類分子生物學，長期輔導業者進行海藻人工培育，並同步進行小葉蕨藻人工培育技術的開發，建立台灣原生種小葉蕨藻養殖量產技術，突破種源與季節的限制與困難，可於室內養殖，已達產業應用規模，每年可培育小葉蕨藻數公噸，因富含多酚、類黃酮等抗氧化物，加工後的小葉蕨藻萃取物含有豐富的生理活性物質，估計每年萃取液的生產可供製造市值新台幣1億6千萬元以上的保養用產品。



小葉蕨藻萃取液已獲得國際認可，除了與廠商接洽合作與技術轉移外，目前開發商品，在屏東科技大學員生消費合作社販售。