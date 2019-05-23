過度重工業＆環境生態　時尚設計與管理系做給你看

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▲▼屏東科技大學時尚設計與管理系「產學攜手專班」今23日早上舉辦第二屆畢業校內成果展開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東科技大學時尚設計與管理系「產學攜手專班」今天舉辦第二屆畢業校內成果展開幕典禮。圖／透過異材質結合翻模技術表達對環境污染的關懷。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學時尚設計與管理系「產學攜手專班」今23日早上，於「典範特色展覽中心」舉辦第二屆畢業校內成果展開幕典禮，展覽主題「48%」代表本屆畢業製作共48人一起完成的作品，期許同學面對未來的考驗也能輕易克服，成就獨特的自己。

▲▼屏東科技大學時尚設計與管理系「產學攜手專班」今23日早上舉辦第二屆畢業校內成果展開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼以12星座為創作靈感設計獨具創意的面具、利用石膏或是乳膠翻模創作電影特效道具。

▲▼屏東科技大學時尚設計與管理系「產學攜手專班」今23日早上舉辦第二屆畢業校內成果展開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次展覽作品有「飾品設計」、「裝置藝術」、「特效翻模」、「異材質結合設計」、「創意頭飾設計」、「面具設計」，其中手捏花運用－將一般素色布料與客家花布組合，製作成多種飾品並推廣客家文化。

▲▼屏東科技大學時尚設計與管理系「產學攜手專班」今23日早上舉辦第二屆畢業校內成果展開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼以超級市場為概念將食材製成時單品、應用異材質結合的創作概念將肉品製成高跟鞋。

▲▼屏東科技大學時尚設計與管理系「產學攜手專班」今23日早上舉辦第二屆畢業校內成果展開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另一組則因緣際會到那瑪夏當地參與原住民的慶典並被當地文化吸引，決定把當地的族群圖騰及色彩原色結合在這次的飾品製作；也有將重工業過度發展對環境生態遭受汙染等問題帶入作品中，利用前衛藝術來製作創意頭飾。運用十二星座的意義以及特質帶入面具製作，觀眾可藉此深入了解及體會各種星座面具的人格特質，讓不論是喜愛星座、或是不熟悉星座的之人，看到作品都能會心一笑。

屏科大管理學院蘇玉娟副院長致詞表示，同學將對環境污染議題的關懷、原民文化的關注、異材質的相互結合應用等各式元素、理念結合到作品裡，不止創意十足，更令人驚豔，也將學校發展跨領域教學的成果在同學的收穫上展現。

作品另於6月3到9日，在屏東太平洋百貨公司本館3樓連接二館的「光の恬廊」廊道展出。

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關鍵字：屏東科技大學,屏科大,時尚設計與管理系,產學攜手專班,成果展

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