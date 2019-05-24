檢調破獲近年最大宗Ｋ他命工廠　以合法進口化學原料製毒

▲調查局長呂文忠（左一）說明桃園調查站等檢調查獲製毒工廠過程。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年指揮檢警偵辦張姓男子涉嫌製毒案，今年3月中旬在桃園市蘆竹區鐵皮屋查獲大型製毒工廠，檢警查出，張沒有毒品前科卻以進口化學原料製毒，以重金打造專業冷藏與廢氣過濾設備，製毒時還配戴防毒面具，事後喝草藥解毒，以此方式製毒讓檢警調人員大開眼界，現場起出K他命成品150公斤，半成品1000公斤，估計全數可供650萬人吸食，總市值估計約40億元。

檢警調查獲這起製毒工廠案，包括法務部調查局長呂文忠、桃檢襄閱主任檢察官楊挺宏、關務署副署長陳善助、桃警主秘魏慶賢等人都趕來關心。

桃園地檢署檢察官鍾信一指揮警調於今年3月17日晚間在蘆竹區一處鐵皮屋逮捕41歲的張姓男子到案，並當場查獲K他命成品150公斤、半成品1000公斤，化學原料、酒精等數千公斤、安非他命成品10公斤、現金147萬元、製毒筆記本等證物，其中毒品成品半成品可供650萬人吸食，以每公斤200萬元估算，現場可製毒逾2000公斤，市值粗估逾40億。

▲調查局桃園調查站等單位查獲製毒工廠起出大批Ｋ毒成品、半成品與安毒等工具等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

調查局長呂文忠說，張男覬覦販毒暴利，將原來堆放農作機具的鐵皮廠房改建製毒工廠，利用田園間空曠且不易清查等天然阻隔，還刻意飼養獵犬看門，檢警人員多次臨檢都無功而返，後來檢調人員喬裝香客一舉突破張製毒工廠。

▲調查局桃園調查站等單位查獲製毒工廠起出張姓男子製毒時配戴的防毒面具。（圖／記者沈繼昌攝）

檢調查出，張相當機伶聰明且狡猾，沒有前科也沒有就讀化工科系紀錄，但包括香蕉催熟劑等化學原料都從國外合法進口，再經過多次轉手、存放與檢查，讓檢警調人員無法監控後才會送進製毒工廠，所以從3月中旬查獲後，直到24日才對外公布，期間主要追查幕後金流、製毒過程與涉案人員。

▲調查局桃園調查站查出張姓男子製毒筆記本。（圖／記者沈繼昌攝）

檢調表示，製毒工廠現場存放高度易燃的化學原料「乙酸乙脂」，為避免製毒過程迄氣味外洩，還加裝雙重密閉式門窗、工業廢氣過濾設備，闢建「品管檢驗及實驗區」以確保製程與成品維持最高品質，此處專業製毒過程讓檢警調人員大開眼界，未來也考慮讓相關製毒化學原料修法管制進口，全案將張男依違反毒品管制條例等罪嫌移送桃檢偵辦，並追查幕後集團等涉案人員。

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