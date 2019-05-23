通緝犯消失3個月「手機變空號」　麵粉工廠被逮妻子趕到淚崩

▲熊姓男子因案遭通緝離家出走，警協尋查獲，夫妻相對無言。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市熊姓男子今年農曆年後就離家未歸，手機也變成空號，媽媽與妻子上週報警列為失蹤人口，警方查出熊上個月還到派出所領取司法文書被發布通緝，員警22日晚間在新竹縣湖口鄉查獲熊到案，妻子到場看到熊憔悴模樣不禁熱淚盈眶，熊發誓出獄後會洗心革面，警方23日將熊解送至桃檢歸案。

楊梅警方指出，熊妻日前到派出所報案指稱，36歲的熊姓丈夫於今年農曆春節過後離家至今未歸，3個多月來也沒與家人連絡，手機也變成空號，她與婆婆都非常擔心其安危，報警列為失蹤人口請求協尋；警員李建榮查出熊是勤區記事人口，上個月曾到派出所領司法文書，熊因涉及恐嚇取財得利罪經桃園地院判決需執行一年有期徒刑，但一直未到案因此被發布通緝。

楊梅派出所長林祺笙責成所屬同仁追查熊的下落，22日晚間查出在新竹縣湖口鄉一家麵粉工廠，員警立即埋伏逮捕歸案，熊妻接到警方通知趕到現場探視時，看見先生憔悴模樣不禁痛哭失聲，熊不忍妻子傷心，發誓出獄後要洗心革面、痛改前非。

警方表示，熊犯後躲避刑罰不能解決問題，知錯能改才能重新面對家人與社會，還好刑期僅一年，服刑出獄後好好重新生活才不會讓家人失望。

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