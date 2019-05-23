讓移工參與萬安演習　警方超貼心製作四國語言海報宣導

▲平鎮警分局因應萬安演習，製作4國語言海報向移工宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市軍民聯合防空萬安42號演習，27日下午1時30分實施，為讓市內外籍移工演習時能遵守規定、不致慌亂，桃園市警局平鎮警分局製作英、泰、越、印等4國語言海報，在轄區內向移工宣導演習注意事項，移工們對於防空訊息感到好奇，希望體驗防空演習的真實感覺。

平鎮警分局防治組組長盤新枝指出，5月27日下午1時30分至2時將全市將舉行萬安42號演習，請市民於演習警報發施放後，迅速配合交通疏導管制疏散避難，除行駛中之台鐵列車、高速公路車輛（准下不准上）外，所有行駛於市區車輛均應立即停靠道路兩側，乘客則應下車避難。

▲平鎮警分局製作英、泰、越、印4國語言海報向轄區內移工宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另請市民、商家與全天候開放之公家機關立即緊閉門窗、水電瓦斯、熄滅燈火，進入防空避難處所避難，若於演習期間，經勸導後仍不配合指揮疏散避難者，違反《民防法》第21條規定，將視違規情節輕重，依第25條規定處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

警方也針對在台外籍移工，因語言隔閡不清楚萬安演習重要性，避免觸法被開罰，平鎮警分局外事警察23日上午，在轄內各工廠與移工聚集場所，發送印有英、泰、越、印等4國外語海報，宣導演習需注意事項，要求雇主協助移工疏散、避難，避免觸法。

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