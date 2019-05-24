她們交往36年總算盼到結婚　拍照竟被路人嗆：矮額！下地獄唷

記者陳雕文／新北報導

男男、女女戀總算「修成正果」可以結婚了！但仍舊得面對部分民眾的惡毒言語…《ETtoday新聞雲》記者24日上午至新北市板橋戶政事務所，一對交往36年的女情侶剛完成登記，請記者協助拍全家福，一名路人故意經過鏡頭前嗆，「矮額～下地獄唷」但她們壓抑難過情緒，帶著微笑等待記者按下快門。

▲謝莉萍與愛人交往36年，修成正果。（圖／記者陳雕文攝）

今年56歲，從事服務業的謝莉萍，和其摯愛在19歲就認識了，自20歲就在一起，雖然謝女周遭的朋友與家人都很開明，但另一半的工作環境，以及家人對於戀愛的觀念相對保守，因此兩人的情，一直沒有浮上檯面。謝女說，「其實時間久了，其實大家也明白、接受了」

同婚專法通過，有些民眾仍然無法接受…記者協助新人拍照時，一名男子從鏡頭前經過，還補一句「矮額～會下地獄唷」隨即離開戶政事務所，但「妻妻」決定按耐一切負面情緒，帶著微笑，等待記者按下快門，紀錄歷史性的一刻。

▲謝（圖右）、傅女（圖左）結婚，拍照還得面對一旁民眾的惡毒言語，她們不願計較。（圖／記者陳雕文攝）

謝莉萍認為，有些人不懂，加上對於未知的恐懼，把同性戀妖魔化，她們倆經歷這麼多風風雨雨，已經看開許多。對她而言，成功登記結婚，就像是做夢一樣，只要一提到同婚合法的話題，就會很激動…話剛說完，謝莉萍壓抑多年的情緒擁上心頭，她哽咽說，「就很感動！」

謝女二姊的女兒說，「我36歲了，從小就看著她們在一起到現在，根本就沒什麼呀」閒雜人等的眼光或過分的言語，顯得無知又玻璃心，可以看到阿姨順利結婚，很替她開心。

▼謝女二姊的女兒（圖左）從小就看著女女戀，覺得根本沒甚麼。（圖／記者陳雕文攝）