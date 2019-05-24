戶口名簿不再「寄居」！戶政開門第一對同婚登記　愛情圓滿了

▲凌夢婷（左）、陳怡君（右）一大早就到新竹縣湖口鄉戶政事務所辦理同婚登記。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣同性情侶凌夢婷、陳怡君兩人趕在524當天，湖口鄉戶政事務所早上8點開門，就去辦理同婚登記，大約半小時後兩人拿到新的身分證，也成為全新竹縣首對同婚配偶。新竹縣各戶政事務所統計，之前陸續接獲4對同性情侶詢問聯繫524辦理同婚登記的作業事宜，凌夢婷、陳怡君2人也是新竹縣最早完成登記也願意對外公開，另外3對尚未接獲進一步回報。

2人在湖口鄉經營快剪美髮店，她們一起買房子、一起經營事業，一起居住、生活，也互稱「老公」、「老婆」，家人也認同兩人的感情，不過因為法規的限制，戶口名簿上只能登記「寄居」，也成為2人愛情當中的一個遺憾。

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知道可以辦理同婚登記後，2人開心得睡不著覺，為了確認「真的可以成為合法配偶」，2人趕在戶政事務所8點前開門就去等。「好像作夢一樣，完成了我們人生最難的事情。」一進戶政事務所，大約半小時就完成手續，雖然2人早在5年前就求婚成功，不過，直到524這天，身分證上的「配偶欄」出現自己與對方的名字後，他們才相信「是真的」，也慶幸能生在這個年代，可以和相愛的人分享自己所有的一切。

新竹縣各戶政事務所統計，之前陸續接獲4對同性情侶詢問聯繫524辦理同婚登記的作業事宜，凌夢婷、陳怡君2人也是新竹縣最早完成登記也願意對外公開，另外3對尚未接獲進一步回報。