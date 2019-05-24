相伴20年終圓夢！524相聚「幸福盒子」　2對新人辦浪漫同婚禮

▲524一同見證歷史性一刻，新竹市幸福盒子首次舉辦浪漫婚禮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「司法院釋字第七四八號解釋施行法」在5月17日國際不再恐同日當天，經立法院三讀通過，並將於24日施行。台灣社會的同性結婚登記終於有明確法律依據，為了迎接這歷史性的一天，新竹市政府將於浪漫的護城河畔幸福盒子，舉辦「524打開幸福迎接愛」活動，現場將邀請在這個特殊日子登記結婚的兩對同性伴侶新人，以及當日辦理結婚登記的佳偶，一起見證這象徵多元、幸福的一刻。

田君與黃君認識四年，524剛好是兩人交往滿四年的日子，兩人一開始在社群網站上認識，因為聊得來、個性也合，所以進一步開始交往，家人剛開始有點反對，之後件兩人感情越來越好也就轉為支持，兩人預計明年舉辦婚禮，存錢買房，也希望能採人工受孕生小孩，兩人說，同性戀可以登記結婚真的很棒，讓他們覺得生活有保障，過去兩人的生日願望就是可以結婚，今天終於實現了！

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▲彭君說，愛應該是平等的，不應該分性別，每個人都應該有愛的權利，也非常感謝政府的支持。



王君與彭君為國小同學，兩人認識十幾年，19歲才開始認定對方將感情確認，等待這一天已經二十幾年了，剛開始交往時也遇到一些挫折，不過兩人始終不放棄對方，即使對方無法讓他的婚姻與一般異性戀可以體會到當媽媽的心情，他仍覺得是值得的，彭君說，一開始與他交往並不是因為他是「女生」，只是單純「喜歡他」，他說愛應該是平等的，不應該分性別，每個人都應該有愛的權利，兩人也非常感謝政府的支持，歡喜的迎接這份得來不易的愛情果實。

▲田君與黃君過去的生日願望就是可以結婚，今天終於實現了！

民政處長張力可說，5月9日甫完工啟用的幸福盒子以及旁邊的微笑盒子，是位於市中心護城河畔的超級浪漫空間與景點，啟用後常見到許多市民朋友登高沉浸周遭美景，是個情侶約會秘密的聖地，也是熱門的打卡景點。在這個「充滿幸福」的盒子舉辦婚禮，打開幸福沉浸幸福，更能增添每對新人的幸福喜悅。誠摯邀請所有市民朋友及新人親友們，在明天都能夠來到幸福盒子，共同見證，現場市府也將備有輕食茶點，藉由每位觀禮者的祝福，把幸福傳遞給新人們，讓幸福更加繽紛。

民政處表示，截至23日為止，竹市各戶政事務所同性伴侶註記件數共計86件，已有6對同性伴侶預約將於24日至竹市各戶所辦理同性結婚登記，戶所將以最誠摯的心情，受理同性結婚登記，也請各戶所遇有辦理同性結婚登記時，尊重民眾意願，隨時配合新人採專人專櫃方式辦理。此外竹市各戶政事務所將於24日起正式受理同性結婚登記，各戶所也已妥善規劃人力並準備就緒，以因應同性伴侶有婚姻登記的需求。提醒同性伴侶朋友，24日起登記同婚者，須攜帶身分證、戶口名簿、同性結婚書約到竹市戶政事務所辦理。