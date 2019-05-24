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醉男海邊散步走不穩落海　枋寮海巡拋魚雷浮標急救援

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▲▼海巡署第六岸巡隊枋寮安檢所救起落海的陳姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署第六岸巡隊枋寮安檢所23日深夜救起落海的陳姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子23日深夜酒後至海邊散步，重心不穩跌入海中，第六岸巡隊枋寮安檢所人員獲報前往救援，緊急拋下魚雷浮標讓對方抓住，合力將他救上岸，沒有大礙，感謝海巡人員救他一命。

▲▼海巡署第六岸巡隊枋寮安檢所救起落海的陳姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼枋寮安檢所人員救起陳姓男子、進行清創作業。 

▲▼海巡署第六岸巡隊枋寮安檢所救起落海的陳姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

23日深夜23時許，第八巡防區指揮部接獲民眾撥打118報案，指屏東縣枋寮漁港港區製冰廠有民眾失足落海，請海巡人員前往救援，立即通報第六岸巡隊枋寮安檢所前往救援。

小隊長王譯鎧帶領6名備勤人員攜帶救生裝備趕往港區查看，並通報屏東縣政府消防局第三大隊枋寮分隊及枋寮醫院協助處置。海巡人員抵達後發現落海民眾受困於港區防碰墊間隙，連忙拋下魚雷浮標合力將落海民眾救援上岸，並提供保暖衣物及熱飲給他保暖。

經初步評估落海的陳姓男子，意識清楚，手腳及膝蓋遭海蠣子割傷，海巡人員先為他做清創及包紮並等待救護車到來。陳姓男子說，因喝醉酒想到港區吹海風散散步，沒想到會重心不穩跌落港區，感謝海巡人員及時趕到救了自己一命。

南部分署第六岸巡隊表示，「急難救助、爲民服務」為海巡署基本工作，秉持「救援為第一要務」精神，在第一時間立即投入救援，並通報相關單位協助支援，同時呼籲民眾如於岸際或海邊遊憩時發現或發生任何危安情事，可至當地安檢所或透過海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將立即派員協助。

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關鍵字：第六岸巡隊,枋寮安檢所,酒醉,落海

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