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祖孫落海阿嬤喪命　11歲孤童「父入獄、母失聯」頓失依靠

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▲▼淡水河岸發生祖孫2人落水的意外，救護人員將2人送醫後，陳姓女子仍疑因缺氧過久而宣告不治。（圖／記者趙永博攝）

▲救難人員在這處停車場外的河堤，將落水的人救上岸。（圖／記者趙永博攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓阿嬤21日深夜帶著11歲的黃姓孫子到淡水河邊散步，2人卻因不明原因落海，因為適逢大潮迅速被帶離岸邊，阿嬤送醫後宣告不治、男童幸運獲救無大礙但飽受驚嚇，社會局獲報後已介入安置，並表示男童父母離異超過8年，平常都由阿嬤在照顧，列為低收入戶家庭多年，將安撫男童情緒後協助釐清事發原因。

警方調查，這一對祖孫住在新北市蘆洲區，男童父親因為毒品案入監服刑，母親則失聯下落不明，目前親人只剩86歲的曾祖母住在淡水，目前尚未聯繫到能接濟的家人，已通報社會局緊急安置。

▼淡水祖孫落海，阿嬤不幸喪身只留下隨身背包。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水祖孫落海，阿嬤不幸喪身只留下隨身背包。（圖／記者陳豐德翻攝）

21日晚間11時許，57歲的陳姓阿嬤帶著孫子到淡水海關碼頭附近散步，還有目擊民眾表示有看到他們坐著聊天，而當這群目擊者要離開時，卻聽到有人喊救命，後來才發現祖孫倆已經在河面上溺水；警消獲報到場將2人救起，阿嬤已經失去生命跡象，急救2小時後仍宣告不治，男童則是手腳擦傷、生命徵象穩定，但因為受驚無法回答問題。

社會局表示，男童在校學業表現落後，有發展遲緩的問題，父母已經離異超過8年，被列為高風險、低收入戶家庭，阿嬤都靠打零工維生，獨自一人攬起養育孫子的責任，若後續評估無親人照顧，將會研擬長期安置黃姓男童。警方將進一步追查釐清阿嬤落海原因，不排除是祖孫投海輕生。

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