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李婉鈺不遲到！提早10分鐘出庭　罵警挨告：有得到慘痛代價

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記者楊佩琪／台北報導

前新北市議員李婉鈺被控妨害公務案，台北地方法院22日上午開庭，李婉鈺表現誠意，提早10分鐘抵達法院等候開庭，對於被控強制未遂罪部分，強調並無犯意，但真心對於妨害公務部分悔過，盼法官從輕量刑。由於日前開庭，檢方要求傳喚張碩文妻子，傳喚不到便拘提，不過這次開庭張妻依舊未到，檢方則捨棄傳喚。全案將於7月17日宣判。

▲▼前新北市議員李婉鈺。（圖／記者楊佩琪攝）

▲李婉鈺提早10分鐘到法院開庭，離開前表示，已經得到慘痛代價，有深切悔悟。（圖／記者楊佩琪攝）

李婉鈺的律師表示，案發時之所以會跑到張碩文位於台北市大安區正義國宅的住處按門鈴、拍鐵門，因為收到張碩文傳來的「在醫院」、「看電視」等訊息，擔心張碩文恐有服藥過量等狀況，才會急忙跑去關心，也因此在員警到場時，著急地詢問「可以直接破門進去嗎？」顯見並無強制未遂犯行，僅構成違反《社會秩序維護法》。

且李婉鈺在擔任新北市議員期間，曾為警務人員爭取權益，並沒有起訴書所載藐視法律的情事。妨害公務部分與其中一名林姓員警達成和解並取得原諒，另名王姓員警部分，李婉鈺非常有意願和解，不過因雙方認知金額落差，並未達成。

至於原本要被拘提到案作證的張碩文妻子，李婉鈺的委任律師表示，張妻早在警訊時表示，她只是覺得很吵，自由意志並沒有受到壓迫，但不想開門，也顯見未構成強制未遂。

李婉鈺也在開庭結束後表示，全案歷時2年多，浪費了司法資源及對社會大眾做出不良示範，她深感歉意，也得到了應得的教訓和慘痛代價，因為選舉結果證明，社會大眾厭惡她如此的行為，她會深刻檢討，也希望民眾能從她身上得到省思。

檢方則認為，李婉鈺身為民意代表，卻不思為民表率，深夜茲事驚擾住戶，又開庭期間無故不準時，可見犯後態度不佳，請求具體量刑，不給予緩刑。法官則語重心腸對李婉鈺表示，希望本案的經歷能對她有所幫助，諭知全案於7月17日上午宣判。

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