「未進入」預定軌道！陸遙感三十三號衛星發射失敗　原因曝光

▲大陸遙感三十三號衛星發射失敗。圖為遙感三十二號衛星。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

搭載遙感三十三號衛星的長征四號丙運載火箭，昨（23）日早上6點49分在山西太原衛星發射中心升空，不過最終因為沒有進入預定軌道而失敗。目前相關單位正在展開故障檢查及有關處理工作。

資料顯示，這次發射是中國航天今（2019）年第9次的發射活動，按照慣例，倘若火箭順利入軌，大陸媒體《人民日報》、《新華社》等便會對外發布通稿，通常距離發射時間隔得太遠；不過這次發射後已過去近7個小時，仍未見媒體相關報導。

知情人士後來指出，遙感三十三號衛星的發射活動已經失敗，原因在於火箭三級二次點火失敗，衛星未能進入預定軌道。陸媒也證實這項消息，「火箭一、二級飛行正常，三級工作異常，根據測量數據監視判斷，火箭三級及衛星殘骸已墜落，衛星發射失利。故障排查及有關處理工作已全面展開。」

中國遙感系列衛星通常都以「遙感XX」命名，它們能夠利用遙感技術和遙感設備，對地表覆蓋和自然現象進行觀測。北京當局表示，遙感系列衛星主要用於國土資源勘查、環境監測與保護、城市規劃、農作物估產、防災減災和空間科學試驗等。自2006年4月27日發射遙感一號衛星以來，中國已成功發射遙感一號到遙感三十二號全號段系列衛星。