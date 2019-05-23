偽單身誘人妻...背後來大怒神濕濕的！　完事後他「自曝」得了性病

▲檢方最後予以2人不起訴處分。示意圖與本案無關。（圖／CFP）



突發中心／台北報導

台北一名已婚的潘姓男子在網路上認識一名偽單身的張姓女子，2人很快的就陷入熱戀，並且發生多次性行為，甚至大膽傳訊想嘗試「大怒神體位」等鹹濕對話，不過後來鬧翻反目成仇。潘男認為對方與丈夫盜用名義在臉書上PO文「得性病」，因此怒告。不過台北地檢署偵查終結，認為無積極證據，將2人不起訴。

潘男與張女偷情至少15次，由於雙方都隱瞞已婚身分，揭穿後鬧得非常難堪；潘男甚至跑去向張女的丈夫坦白一切，包括「背後來、大怒神」、「我想要……濕濕的」、「弄死夫人」等鹹濕對話，企圖激怒對方，果然被提告妨害家庭。

潘男最後被判4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元定讞。不過3人的愛恨糾葛還沒結束，2017年3月間不明人士冒充潘男身分，發文，「我很爛，我欺騙感情，還得了性病！」潘男認為是張女與丈夫搞得鬼，因此怒告妨害電腦使用罪。

台北地檢署偵查終結，認為潘男並沒有積極證據可以證明是張女與她的丈夫所為，也無法舉證該帳號是他們2人所設立的，因此對2人不起訴處分。

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