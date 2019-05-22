酒後騎車載女友！保加利亞男「巧遇員警」急煞辯：不知台灣不能酒駕

突發中心／台北報導

「開車不喝酒，酒後不開車！」這句警語幾乎每個台灣人都聽過，但對於外國人來說呢？一名保加利亞籍男子15日凌晨酒後騎機車在女友上路，恰巧碰上員警臨檢，酒測值高達0.44毫克，他辯稱「不知道酒駕在台灣是違法的」，但警方仍將他依公共危險罪移送法辦。

▲一名保加利亞籍男子酒後上路，遇員警盤查辯稱不知道在台灣不能酒駕。（圖／東森新聞，下同）

一名保加利亞籍男子15日凌晨1時許，酒後載著女友行經台北市大安區辛亥路三段，見到遠處有員警正在執行臨檢勤務緊急煞車。這陣刺耳的聲響也驚動了警方，員警趕緊上前盤查，發現男子渾身酒氣，便請2人下車。

男子下車後先是詢問警方，「可以告訴我台灣的法律嗎？」而後雙方用流利的英文展開對話，警方逐一向他解釋台灣酒測、及拒測的相關法規後，男子才願意配合酒測，過程中男子辯稱，自己並不知道在台灣不能酒後上路。酒測值出爐高達0.44毫克，明顯超出標準值0.25毫克。

一得知酒測結果超標後，男子滿臉懊悔呆站一旁，女友則著急詢問警方，「可是我很擔心，他這樣會怎樣？」但事已至此，警方仍依公共危險罪將該名保加利亞籍男子移送法辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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