誤穿拖鞋到陽台！客戶秒飆罵「沒教養」客訴...工人忍淚道歉　網氣炸了

▲把拖鞋誤穿到陽台被客戶羞辱。示意圖與本案無關。（圖／記者季相儒攝）



突發中心／新北報導

俗話說「職業不分貴賤」，但有多少人能確實做到？一名裝熱水器的工人就在《汐止集團》抱怨，不小心把客戶的廚房拖鞋穿到陽台，沒想到就被罵「沒教養」，甚至還被客訴，讓他感覺很不是滋味。許多人看完後也留言，「再繼續這樣，以後熱水器自己裝、搬運，人家也是很辛苦的。」

工人在社團寫道，有脫鞋進入到客戶家中，但不知道對方的廚房拖鞋與陽台拖鞋是有區分的，裝熱水器時不小心穿出去，結果馬上被碎念，甚至還被罵「沒教養」，過幾天後還收到客訴單。他無奈說，「客戶指正後也馬上道歉了，難道不能好好講話嗎，奇怪。」心裡真的感到很委屈，氣到想哭。

許多網友看完貼文後紛紛為工人打抱不平「他應該不懂什麼是有教養，不然應該不會這樣說話」、「一次經驗以後你工作就會更順利！加油」、「這樣也可以客訴，怪人一堆」。

也有網友指出，「心寒，專業別賤踏，在台灣有錢是大爺，你沒穿鞋直接踩進去就不錯了；這種人不要叫人家修東西，請他們自己DIY、自己修理，再這樣嫌東嫌西，以後真的沒人願意做這行了，冬天也沒熱水可以洗澡了。」

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