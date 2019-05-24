柯綠冰點擺一旁！柯文哲、謝長廷互動有默契　丟球解圍樣樣來

▲柯文哲、謝長廷。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／富山市報導

台北市長柯文哲23日出發日本展開4天的參訪行程，首日便與駐日代表謝長廷合體，共同出席台日觀光論壇，會後聯訪時雙方更是展現「好默契」，互相稱讚之餘還接連幫對方解圍，巧妙避開記者的敏感提問。柯文哲因為個性與經歷關係，與政壇格格不入不說，也很少和其他政治人物有良好的互動，與謝長廷之間的「化學效應」在柯身上實屬罕見。未來柯文哲若要更上層樓，不斷在背後默默出力的「謝系」定仍是關鍵因子。

據了解，柯文哲此行造訪日本，背後就是由謝長廷私下協調牽線。謝長廷先是以台日觀光交流論壇的名義邀請柯造訪日本，並安排了柯文哲與日本首相安倍晉三胞弟岸信夫會面、拜訪日本奧運組委會，甚至深入東北福島核災區，都是透過謝長廷牽的線。

從柯文哲與謝長廷的互動，就可以看出兩人的交情。先是在記者會時，科聞哲刻意放慢腳步等待謝長廷，並謙稱「賢拜先上桌」，並且要讓謝長廷先上座；而謝長廷也客氣對柯說「主角是你」，還在面對柯不斷推上桌之時，妙稱「賢拜就是先死」，逗樂現場媒體與幕僚。

對於謝長廷，柯文哲也說，其實從2014年還沒選舉開始，就常跟謝長廷有互動，「應該也不要叫你謝大使，謝長廷前輩，我們台灣政治的前輩，他蠻有趣、風趣的」，左一句前輩右一句前輩的叫，足見謝長廷在柯文哲心中所佔的分量。

另外，這次柯文哲出訪日本4天，謝長廷就親自陪同了近3天的時間，可以看出謝對柯的重視和兩人的好交情。先柯文哲一步訪日、同黨的賴清德，謝長廷都沒有給予此種待遇。尤其此時正值2020選舉的衝刺期間，謝長廷不顧柯文哲與民進黨關係緊張，仍如此相挺，可見兩人關係之緊密。

2018年柯文哲競選連任期間，謝長廷頭號子弟兵姚文智不但出馬挑戰，還參選到底，雖然最終柯險勝，但柯綠之間關係陷入前所未有的冰點。照理來說，謝長廷應該要相挺同黨子弟兵，但在選舉期間謝未特別作表態，對柯也沒有嚴詞批評助攻，都證明了兩方關係深厚的程度。

如今2020選舉年又將到，雖然以謝長廷為首的「謝系」在台灣政壇影響力不如以往，但謝長廷畢竟仍是政壇大老，對於有意更上層樓的柯文哲，「謝系」仍會是他需要的助力。

