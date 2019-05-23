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柯文哲多次質疑蔡英文　謝長廷：他批評蔡總統我不贊成

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▲▼柯文哲、謝長廷。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲、謝長廷。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／富山市報導

台北市長柯文哲23日展開為期4天的訪日行程，結束眾議員的拜會行程後，隨即搭新幹線從東京趕到富山出席台日觀光論壇，並與關係交好的駐日代表謝長廷合體。會後柯謝聯合受訪，有媒體問到，柯文哲近來與民進黨關係緊張，還次質疑總統蔡英文的「親美抗中」策略，謝長廷說，「蔡總統是我們曾經主席、跟總統，他批評蔡總統我是不贊成。」

在訪問開始前，柯文哲、謝長廷一前一後走入記者會現場，一路上客氣互道「賢拜先上桌」、「你主角先上桌」讓對方先走。被問到是不是很久沒看到謝長廷？柯文哲說，「不會啊，他回台灣還是有見面。」

謝長廷則說，觀光高峰會非常重要，台灣議會對市長的監督比較嚴，通常市長沒辦法來。但是如果在台灣舉辦，日本的知事都會到，他們不知道以為我們不太重視，這次正好有空檔就建議他來，「有人說他來這裡是沾醬油馬上要離開，我說不是沾醬油，是送醬油來，來捧場。」

媒體問到，前行政院長賴清德日前也到訪日本，但似乎陪柯市長的時間比較多，是不是因為交情比較好？謝長廷開玩笑表示，「要算看看差幾秒，沒仔細算」，隨後說今天是柯陪他，怎麼算是我陪他？明天沒機會一起，後天去福島、東北，2天都會陪。

由於謝長廷具有民進黨身分，2020總統大選將至，會不會覺得現在時機敏感？謝長廷坦言，「很敏感，我怎樣都不對，所以我也希望韓國瑜來，讓我表現一下外交是超越黨派的。」

而談到柯文哲與民進黨間的緊張關係，尤其特別是針對新潮流系，謝長廷也打哈哈說，「你這樣一講我做這裡就緊張起來」，未正面回答；至於柯質疑總統蔡英文的「親美抗中」策略，謝長廷說，「蔡總統是我們曾經主席、跟總統，他批評蔡總統我是不贊成。」
 

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