邀柯文哲訪日挺核食？謝長廷直言變政治議題

▲柯文哲、謝長廷互動良好。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／富山市報導

台北市長柯文哲23日合體駐日代表謝長廷，共同出席位於富山縣舉行的台日觀光論壇。會後聯訪時，謝長廷被問到此行邀柯文哲來是不是希望透過柯在核食議題的立場，讓核食爭議能有進展？他表示，核食問題在台灣政治化了，現在是希望把它稍微能夠扭轉過來，不然2年後、4年後還是一樣。

談到邀請柯文哲出席台日觀光論壇，謝長廷說，觀光高峰會非常重要，台灣議會監督市長比較嚴，通常市長沒辦法來，但是如果在台灣舉辦，日本的知事都會到，他們不知道會以為我們不太重視，這次正好有空擋就建議他來，「有人說他來這裡是沾醬油馬上要離開，我說不是沾醬油。」

謝長廷說，核食問題在台灣政治化了，「坦白講，世界現在誰在禁核食？都是跟日本不好的」；謝長廷說，韓國、中國，都有改善，所以香港解禁了，中國也說正面、要依照世界規則來處理這問題。

「所以這是意識形態、政治，不是科學。」謝長廷說，你看歐盟、美國、加拿大、新加坡啦，水準都很高，這在台灣是政治化了，現在是希望把他稍微能夠扭轉過來，不然2年後、4年後還是一樣。

謝長廷強調，這是台灣共同的利益，即使明年國民黨執政也是要面對這個問題，無黨籍執政也要面對，這是國家共同的利益。

謝長廷舉例，日本為什麼知事都能去台灣參加高峰會？因為日本議會知道，知事去參加高峰會對整個縣是好的，「反對黨不會希望知事不要去，做得越壞越好下次可以取代他，不會有這種想法。」

謝長廷直言，希望每個黨都要有企圖心說要執政，這問題是他要面對的問題，這問題留下來以後他也要面對，是台灣的損失，希望這問題用科學來面對。

儘管謝長廷與柯文哲互動融洽，但當記者問到，柯質疑總統蔡英文的親美抗中策略時，他也直言，「蔡總統是我們曾經主席、跟總統，他批評蔡總統我是不贊成。」

