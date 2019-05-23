柯P偷閒滑iPad　見美艦穿台大嘆氣、見王世堅碎念「我佛慈悲」

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／富山市報導

台北市長柯文哲23日一早便搭機到日本展開訪日行，經過一整天的拜會、高峰會行程，一直到晚上才有時間坐下來好好「滑」一下iPad。只見柯文哲手拿iPad坐在月台上，第一個便是打開入口網站yahoo瀏覽新聞，除了看一下一天下來自己被寫了什麼新聞外，也不忘「偵蒐」，看一下其他政治人物今天在做些什麼事。

柯文哲23日一到日本後，隨即展開眾議員拜會行程，接著趕到富山市出席台日觀光論壇歡迎晚宴。活動過程中柯文哲沒有受邀上台致詞，僅在台下觀禮，最後則是在「敲酒儀式」才受邀上台，一起體驗敲破酒桶的傳統習俗，並與台上官員共飲清酒。

23日晚間近9點才結束台日觀光論壇晚宴的活動，柯文哲在幕僚陪同下樓後，隨即上遊覽車趕往富山車站趕最末班的新幹線回到東京。到了月台後，柯文哲好不容易在列車抵達前才有機會放鬆，隨即拿出iPad開始瀏覽今日新聞，而不是如往常的看幕僚準備的出訪資料。

柯文哲首先先打開入口網站yahoo瀏覽新聞，強調自己先「overlook」一遍，特別是看到美艦又要通過台灣的新聞時，忍不住大大嘆了聲氣。

值得一提的是，柯文哲還特別打開youtube瀏覽，看了看後點了部近來爆紅、以kuso政治人物出糗為主要作品的「老天鵝娛樂」影片，邊看邊笑。而當看到有王世堅的片段時，記者問他是不是又要講「我佛慈悲」？柯則是說了句「我佛慈悲」。

