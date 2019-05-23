當同學面墜樓...台南14歲國中女不治　擔任幹部有責任感

▲台南市永康區一間國中，中午發生女學生墜樓事件，經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區一間國中23日中午驚傳女學生墜樓意外，1名14歲郭姓國中生疑從4樓墜樓，校方人員發現報請消防局派後緊急救護，救護人員緊急送奇美醫院救治，經醫護團隊急救近半小時，仍傷重不治身亡，全案由檢警調查處理中。

初步了解，該名國二郭姓女學生（14歲）平時很有責任感，也擔任班上幹部，功課不錯，23日中午12時左右，不知何故疑從教室4樓一躍而下，一旁同學目擊驚呆，趕緊通報校方，校方馬上向台南市消防局報案，消防局出動永康分隊救護車前往搶救，但女學生送醫前已呈OHCA無生命跡象，經送永康奇美醫學中心搶救，仍回天乏術。

奇美院方指出，患者送至奇美醫學中心時已OHCA，頭部挫傷、下顎及雙手腕骨折，經奇美醫療團隊急救30分鐘後仍宣告不治。台南市永康分局永康派出所據報，立即派員前往查處，由於女學生墜樓前未留隻字片語，真正墜樓原因仍待檢警進一步調查釐清中。

有關台南市某國中發生學生墜樓意外案，教育局表示，本案發生為23日中午12時左右，學生於該校綜合大樓4樓發生墜樓意外，送醫急救後不治。案發後，校方立即將學生送醫並通知家長，教育局也立即派員前往醫院關心，並指示學校詳細調查，釐清事情發生經過。同時也針對後續事宜提供家長必要之協助。

教育局表示，已立即請學生輔導諮商中心協助學校進行輔導，啟動班級團體輔導等輔導機制，並同步擬定安心文件予全校師生，由學生攜回告知家長，請家長多留意學生身心狀態。教育局呼籲，若學校或家長發現學生有任何情緒不穩或驚慌恐懼情事，應立即向老師或輔導室尋求協助，由相關單位介入輔導，也提醒學生能互相關懷，若獲悉有同學表現出身心或情緒異狀，能立即向老師反應，一起珍惜生命，守護健康。

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