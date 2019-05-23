倡導優質廟會文化　白河警邀宮廟簽署「行動公約」

▲台南市警局力邀轄內73間宮廟派員聯合簽署行動公約，透過「行動公約」期待宮廟自律管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局轄境內名勝古剎、廟宇眾多且香火鼎盛，廟會遶境活動頻繁、香客絡繹不絕為一大特色，市警局為使轄內宮廟活動推動得更加井然有序，品質更好，由局長黃宗仁邀請分局轄區內各廟宇代表一起聯袂出席參與守護「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動。

5月23日上午力邀轄內73間宮廟派員聯合簽署行動公約，透過「行動公約」期待宮廟自律管理，共同守護台南市優質宮廟文化，會議開始由白河國小太鼓隊整齊鏗鏘有力的震鼓聲響揭開序幕，另由菁寮國中武術隊學生進行傳統武術表演炒熱現場氣氛，營造出宮廟文化祥和精神，獲得與會來賓一致熱烈掌聲喝采。

台南市警局為配合市政府推動優質宗教文化，策定行動六公約：「(1)高自主管理、(2)低環保公害、(3) 零聚眾鬥毆、(4)交通真順暢、(5)警民共協力、 (6)社會好期待」，由局長黃宗仁親自邀請財團法人火山碧雲寺總幹事黃憲崇、財團法人崁頭山孚佑宮總幹事葉聰永、崁頂福安宮主委王春南、碧軒寺總幹事陳金旺、店仔口福安宮總幹事鄭朝仁、泰安宮主委王子豪等各宮廟代表一同簽署「行動公約」，與會代表皆表示力挺與支持，我們也期許各宮廟能秉持著自主管理、制約之精神，本著「廟會若圓滿，社會著安寧，香火ㄟ鼎盛，信眾揪歡迎」之信念，使臺南府城成為全台優質宮廟文化的翹楚。

白河分局長斯儀仙於會中表示，「優質宮廟、文化府城」等六大主軸是市府推動優質宮廟文化的重要政策，也是市民所期待，相信各宮廟的自主、自律讓我們的廟宇香火更加鼎盛，也使人們更能接受傳統宮廟文化薰陶，我們將全力配合市府、警察局推動「優質宮廟、文化府城」行動公約。