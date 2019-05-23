警政署「婦幼抱抱」頻道開播　女警扭腰擺臀秀防身三招

記者孫于珊／台北報導

虐待小孩的事件屢屢浮上檯面，實在令人心痛，因此近年來，兒虐防治議題日益受到社會關注。警政署23日舉辦「婦幼安全宣導創意展暨NPA『婦幼抱抱』YouTube頻道開播媒體發表會」，由主任秘書鍾國文主持，旨在運用創意來強化婦幼安全被害預防。

▲高雄婦幼警察隊女警大跳「波麗士防身舞」，並設計防身三招：老鷹抓小雞、溜滑梯及蹺蹺板。（圖／記者孫于珊攝）

活動開場即由高雄婦幼警察隊女警一行6人，身著新式警察制服，帶來一段「波麗士防身舞」，新潮動感、活力四射；還有一名身穿布偶裝的粉紅鳥吉祥物，和一名Q版女警一同扭腰擺臀，並針對兒童自我保護設計了防身三招，老鷹抓小雞、溜滑梯及蹺蹺板，將其融入舞蹈，好讓兒少自我防衛能力更加提升。

▲警政署宣布Youtube頻道「婦幼抱抱」上線。（圖／記者孫于珊翻攝）

此外，警政署也宣布在Yutube上成立「婦幼抱抱（NPA care U）」頻道，讓在場的大家舉起標語，一同宣示「守護兒少」！

警政署主任秘書鍾國文表示，警政署成立「婦幼抱抱」宣導平台，目的在整合全國資源，運用直播技術，將宣導影片等巧思創意行銷推廣出去，未來更將結合有獎徵答及宣導徵文創意比賽等方式，提升民眾的參與度，也將規劃邀請專家學者就婦幼保護議題進行專訪直播，與民眾進行線上互動。

▲鍾國文表示，未來將運用直播，並舉辦有獎徵答及徵文比賽等，提高民眾參與度。（圖／記者孫于珊翻攝）