影／黃光芹爆「被韓出賣」是事實！　楊秋興痛批韓國瑜：恩將仇報

記者李唯甄／高雄報導

資深媒體人黃光芹22日深夜PO文，批評韓國瑜「花天酒地」，遭韓國瑜在媒體前背誦心經回擊，黃光芹隨後又爆料韓國瑜「出賣楊秋興」，說兩人當初「閉門談人事」，但出了門之後卻讓別人來痛罵楊秋興「求官」。對此，楊秋興證實黃光芹講的「都是事實」。

▲黃光芹再爆韓國瑜出賣楊秋興。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

黃光芹23日在臉書寫下，當初韓國瑜邀請楊秋興到蓮池會館，兩人關起門談人事，韓國瑜要對方寫下推薦名單，「一類是韓國瑜自己要用的人，一類是楊秋興想到的人，最後是區長。」但是出了門之後，韓國瑜出賣了楊秋興，讓別人來痛駡楊秋興求官，連前幾天被問到「當了總統後要用哪些人？」還再藉機打楊秋興一槍，說「不用求官的人」，痛批韓國瑜「什麼人都稱朋友，但把你一腳踹下樓」。

▲楊秋興認了黃光芹的爆料「是真的」。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，曾公開說「支持韓國瑜選總統、等於詐欺共犯」的前高雄縣長楊秋興回應，黃光芹講的「都是事實」，楊秋興表示，當初是韓國瑜先找上門，希望自己擔任副市長兼秘書長，但自己當過9年縣長，「都是當主官、當副手不習慣」，最後傳出去，卻反變成是他上門「求官」，讓他很傻眼。

「當時寫名單的A4紙、還是從櫃檯拿的，只有我們兩人知道」，楊秋興表示，寫完27個職缺名單之後，自己就飛去澳門，隔天聽到新聞報導「有大老硬塞名單給韓國瑜」，自己還在狀況外，以為「大老」指的是王金平，最後才領悟自己背了黑鍋，讓他氣得忍不住痛批韓國瑜「恩將仇報」、「不厚道」。

