端午包粽DIY自製鹹蛋黃　3天快速上桌秘方瘋傳！婆媽暴動了

▲自製鹹蛋黃很簡單，3天就可端上桌！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

網搜小組／綜合報導

6月7日端午節即將到來，又到了品嚐粽子的時候，就怕買現成的粽子吃不安心，許多民眾會手炒內餡，享受DIY包粽的樂趣。其中鹹蛋黃是粽子美味的靈魂所在，有網友無私分享，3天快速做出鹹蛋黃，讓婆婆媽媽們想躍躍欲試！

一名男網友在臉書《廚藝公社》分享自製鹹蛋黃的秘方，材料包括鴨蛋或雞蛋10顆、鹽巴。首先將蛋洗乾淨，放入冰箱冷凍庫，以讓蛋黃凝固。3天後取出來，先放置一段時間解凍，接著將蛋打到容器中，把蛋黃撈出來。

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另外準備一個盤子，撒好適量鹽巴，將蛋黃給包裹住，再蓋上保鮮膜即可，並依自己的鹹度喜好，放入冷藏醃製3小時至半天即可。至於如何確定是否完成？原PO說，「只要輕壓一下，蛋黃變硬硬的就可」。

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▲因未添加防腐劑，原PO說，3天內要食用完畢！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲端午節吃粽子，餡料自製最安心。（示意圖／記者孫若蜜攝）

蛋黃取出來後，先用水輕輕沖掉鹽巴、白膜，最後放在通風處晾乾3小時就大功告成了。原PO表示，若沒馬上使用餡料，可暫時放置塑膠盒中，放入冷凍庫保存；也可以噴上米酒放入烤箱，以170度烘烤10分鐘，「最好是要烤過比較入味」。值得注意的是，因未添加防腐劑，原PO建議3天內食用完畢。

除了粽子之外，鹹蛋黃也可用於肉包、月餅、蛋黃、鳳梨酥或炒菜，宛如黃金流沙般的口感，不僅讓口感變得更有層次，也讓美味更上一層樓。加上餡料是親手調配，比起市售的鹹蛋黃也讓家人吃得安心。

該DIY食譜引發瘋傳，不少網友狂抄筆記「各式各樣料理似乎難不倒你，標準型男大主廚」、「原來是這樣做的！」、「看到這個就想到蛋黃酥了」、「超快速簡單的作法，太太太感謝了」。至於剩下的蛋白若怕浪費，原PO認為「可以做蛋白生菜沙拉或炒菜用」。

▲婆婆媽媽們興奮想動手做看看！（圖／翻攝自臉書廚藝公社）

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