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郭台銘訪女中聊「素還真」有代溝　改口「佩佩豬」全場騷動

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▲▼郭董難得裝可愛，和學生熱舞比拚 。（圖／記者王亞志攝）

▲郭董少女心噴發，難得裝可愛。（圖／記者王亞志攝）

記者王亞志／新竹報導

鴻海董事長郭台銘23日拜訪新竹曙光女中，和女學生面對面暢談台灣民主和AI人工科技等議題。當郭董聊到前幾天在雲林獲贈的布袋戲偶「素還真」，問現場同學「有沒有認識？」不料舉手的學生寥寥無幾，直到郭董將話題聊到自己小孩喜歡「佩佩豬」時，此時全場氣氛才開始熱絡起來。

有鑑於生育率逐年下降，郭台銘開場時勉勵女高中生，「將來都是優秀的人才，未來再為台灣生下更多優秀的後代。」不料卻遭主持人糾正「我們女生不只是生產的工具啦！」引起哄堂大笑，郭董說未來社會絕對是「女力崛起」，及女性的行動力和影響力。另外有學生問起郭董心中的民主。郭董以自己和家人的互動為例「我想吃滷肉飯，但是其他人想吃速食，開車繞來繞去沒結果怎麼辦？我停車大家靜下心來好好表決，這就是民主！」

▲▼郭董難得裝可愛，和學生熱舞比拚 。（圖／記者王亞志攝）

▲郭董使出印度麥可舞姿，和女學生尬舞。（圖／記者王亞志攝）

接下來，郭董聊到布袋戲偶素還真，卻沒半個人捧場，68歲的他只好坦承，「年齡有代溝，我和妳們差了50歲！」隨後改口聊起家庭生活「你們不知道素還真沒關係，但我知道我女兒喜歡佩佩豬」，引起現場女學生哄堂大笑。演講結束後郭董放下鴻海平時的威嚴，和女學生帶動唱同樂，替活動畫下完美句點。

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關鍵字：郭台銘,曙光女中,素還真,佩佩豬

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