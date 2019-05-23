見情敵與前女友共處！他怒闖屋爆打...反遭水果刀捅「7cm深血洞」亡

▲情敵見面格外眼紅，他竟持刀刺死對方。（示意圖／CFP，與本文當事者無關）

地方中心／台中報導

台中市一名曾姓男子與黃姓女子交往，2017年7月中旬黃女的林姓前男友突然闖入黃女租屋處，見到2人共處一室心生不滿，衝上前與曾男發生扭打。曾男一怒之下用水果刀猛刺林男，導致對方大量出血，送醫後不治，台中地方法院依犯傷害致人與死罪，判曾男9年10月徒刑，二審則判9年，最高法院14日駁回上訴，全案確定。

根據判決書，曾男2017年7月14日下午17時許，前往黃女所租下的套房邊看電視邊削蘋果，而黃女返家時沒有將門鎖上，不料17時30分許林男突然闖入，見到曾男、黃女2人孤男寡女共處一室，因此心生不滿，要求黃女離席，雙方扭打成一團，但黃女見狀驚覺不妥，趕緊將林男拉出門外，並推到2樓樓梯口。

但此時曾男被怒氣給沖昏了頭，竟拿著水果刀朝林男左下腹猛刺一刀，傷口深度更達7公分之深，導致對方左側外髂動脈銳器傷併大量出血。黃女見血趕緊打119求救，但林男仍因傷勢過重引發出血性休克，經院方搶救過後，在當日晚間18時37分宣告不治身亡。

曾男辯稱，事發時發躺在床上，林男一進入房間便狂打他，他被打的頭暈暈，一見林男這個陌生人，闖入住宅搶東西又把女友牽走，以為對方是強盜，才會持刀誤傷林男，屬於正當防衛。

台中地方法院審理時依傷害致人於死罪，判處曾男9年10月徒刑，曾男不服判決，決定上訴；台中高分院審理後認為，曾男已賠償林男家屬100萬元，雙方達成和解，台中高分院審酌後改判曾男9年有期徒刑。最高法院今駁回上訴，全案定讞。

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