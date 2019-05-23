「闖紅燈+螃蟹走」撞騎士！她摀嘴驚呼：我沒看到你...網轟：裝傻100分

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騎車最怕遇上三寶，若發生事故輕則受傷，重則魂歸西天！一名機車騎士22日傍晚碰上一名女駕駛開車闖紅燈、逼車，雙方車輛在撞上後照鏡後停下，機車騎士忍不住質問駕駛，「怎麼開車的？」，沒想到對方竟還裝傻稱，「不好意思，我沒看到你！」隨即落跑。畫面曝光後，被不少網友罵翻，直呼「三寶無誤」。

▲▼機車騎士在路上遇到三寶，對方闖紅燈、逼車樣樣來。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

一名機車騎士在臉書社團「爆料公社」分享一段行車紀錄器影片，怒批「沒看到我也請你看看紅綠燈吧？還是要等撞到了再來說A柱？開車在路上都不用睜開眼睛？」原來騎士22日17時許見到紅燈轉綠，隨即加速起步，沒想到卻遇上一名女駕駛闖紅燈衝出，直接斜線行駛，更將機車騎士逼至禁行機車車道，撞上機車後照鏡才停下。

這危險的開車方式讓騎士忍不住詢問女駕駛，「怎麼開車的？」但對方搖下車窗的第一句話卻讓他傻眼了，只見女駕駛抬起手摀嘴還一臉無辜地反問騎士，「怎麼了？」騎士只好強壓著怒氣，向女駕駛說「妳闖紅燈欸，然後還一直逼過來，撞到我欸！」沒想到女駕駛竟貌似驚訝的回覆，「啊不好意思，我沒看到你」，氣得騎士直說「考駕照的時候沒有教妳不能闖紅燈嗎？」隨後對方還邊說話邊直接開車落跑。

網友看完影片紛紛群起砲轟，「真的是厚顏無恥的三寶」、「這種人開車，到時候看誰倒楣被他收走」、「a-z柱擋到」、「真會裝……這樣開也太少根筋」、「三寶，開車只有眼前視線」、「裝傻能力100分哦大嬸」、「報警肇事逃逸」、「神主牌製造機」、「你的A柱跟台灣海峽一樣寬？」、「她不是沒看到你跟紅綠燈 她只是沒看到警察」，還有眼尖的網友發現，女駕駛疑似沒有繫安全帶，直喊「檢舉女駕駛」讓她收罰單。

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