坐火車南下！兒躺腿喝奶睡覺...阿伯突指責「這給人坐的」　媽無奈：有買票

▲一名媽媽帶著孩子搭火車南下。（示意圖／記者季相儒攝，與本文當事者無關）

突發中心／綜合報導

許多家長外出時會選擇多買一個座位給小朋友，讓彼此都能坐得更舒服！一名媽媽22日上午坐火車南下時，心裡想讓孩子能躺下喝奶，於是多買了一個座位，沒想到卻碰上一個阿伯質問，「你怎麼讓你的小孩這樣躺？」，並表示座位是要給人家用「坐」的，讓媽媽滿頭問號，忍不住詢問，有買位置這樣也不行嗎？

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文，稍早坐火車要南下時，因為帶著一個孩子，所以她買了2個位置，好方便小孩躺、喝奶，2人上車坐上位置後，媽媽隨即讓孩子脫下鞋子，避免弄髒座位，只見小朋友躺在媽媽的腿上喝著奶，過一會兒便縮起小小身軀在座位上睡覺。

▲媽媽為了方便孩子躺下喝奶，買了2個位置的票。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

但這一幕落到一名阿伯的眼裡卻是十分不像話，阿伯出聲指責，「你怎麼讓你的小孩這樣躺？」她聞言趕緊回應，「我有買位置啊~應該沒礙到別人」，沒想到阿伯仍理直氣壯地批評她，「有買位置也不能這樣躺啊」，她忍不住回嘴，「我的小孩要喝奶啊，要睡覺為什麼不能躺？」，而對方則強調，「這是給人家用『坐』的！」媽媽則感到相當無奈，直言「我有買位置方便孩子躺，喝奶這樣也不行嗎？」

PO文曝光後，不少網友紛紛群起砲轟該名阿伯，「他住海邊嗎？吃飽太閒」、「有買位置為啥不能這樣喝奶！難道要買位置讓他坐喔，遇到神經病」、「遇到住海邊的」、「我從小孩6個月大開始，也都是花錢買座位，常常大包小包的，多買一個座位比較方便」、「阿公你家小孩都是坐著喝奶的嗎？」、「阿伯想坐啦～」、「假正義魔人吧」、「阿伯應該是想你要抱小孩讓座，沒想到你有買兩票，沒台階下所以硬拗」。

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