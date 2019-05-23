12歲被毒母賣身中年男流落街頭　閨密遭分屍做成「烤肉串」

Child grooming victim reveals her mum sold her for sex in alleyway when she was just 12 - and gave her £10 to keep quiet https://t.co/yutxbNVikP — The Sun (@TheSun) 2019年5月20日

國際中心／綜合報導

英國一名女子12歲被毒蟲母親賣給陌生中年男進行性交易，長大後也走上和母親一樣的黑暗道路，不但染上了毒癮還得靠賣身賺錢，結果一起在街頭討生活的好友，竟然慘遭變態分屍並做成烤肉串。

29歲女子耶茨(Tyne Yates)近來接受英國第5頻道電視節目採訪，談到好友多恩斯(Charlene Downes)當年所發生的慘案。在2003年11月消失的多恩斯，當年年僅14歲，遺體遭兇嫌分屍並被丟入絞肉機中，最後做成烤肉串，骨頭則被壓碎製成建築黏合材料，2007年5月雖然有2名外賣工人為此案件受審，但最後並未被定罪。

耶茨表示，她會走上街頭賣淫，是因為自己的母親所致，「有一天，有個男人忽然在街上靠近我們，想和我母親買春，但是想要的對象是我而不是她，我就被媽媽拉近巷子裡，完事後賺到一張10英鎊鈔票（約台幣398元），一切感覺非常可悲，但這就是發生在我身上的故事」。

耶茨後來也和母親一樣染上毒癮，甚至逃家跑到街頭從事賣淫，也是那時結識了好友多恩斯，對方雖然大她1歲，卻很不擅長在街頭討生活，「我開始把媽媽傳授給我的技巧教給她，她和我的背景完全不同，但我們個性上有許多共同之處」，一開始發現對方失蹤時，還以為對方可能跑到哪裡去玩了，結果人卻再也沒有出現。

耶茨表示，「我想我可能知道誰是謀害她的兇手，這讓我很痛苦，因為我們常常一起為同一名顧客從事服務，後來每當我望向那些想買春的男人，不禁會想，其中1人是否就是她最後見過的臉孔，在她身上發生了這麼可怕的事，我也很有可能成為受害人」，決定上節目講出這些故事，是希望能夠喚醒大眾重視，讓此懸案能早日得到真相。

▼女子泣訴她被迫走上街頭的心路歷程。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）