LINE瘋傳政府封鎖抗議同婚新聞　行政院急澄清：絕對不可能





▲同婚專法表決三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院17日三讀通過同婚專法，台灣同志平權運動往前邁進一大步，成功登上國際版面，不過，近日通訊軟體LINE上卻瘋傳「民進黨不顧765萬人民的公投強行要推同婚」、「我們的政府都封鎖新聞」、「立法院外抗議新聞都封鎖」等訊息，對此，行政院也緊急發出新聞稿澄清並強調絕對不可能。

針對同婚專法依照公投決議在立院通過三讀，總統蔡英文22日正式公布總統令，行政院發言人Kolas Yotaka表示，感謝國內外媒體的大幅報導，並再次說明，絕無網路謠言所指政府封鎖相關訊息一事，各國媒體的報導，對台灣國際形象而言，皆有正面論述，政府絕不可能封鎖媒體報導，呼籲外界切勿以訛傳訛。

針對社群媒體Line群組謠傳政府封鎖抗議同婚專法新聞，民眾看不到媒體報導一事，Kolas嚴正澄清表示，「司法院釋字第七四八號解釋施行法」5月17日經立法院三讀通過、5月22日總統公布，且將於5月24日施行，政府完全依照去（107）年公投的結果制定專法。

Kolas強調，對於同婚專法相關不同方面意見，國內外媒體均廣泛報導，絕無網路謠言所指政府封鎖相關訊息，政府也不可能封鎖媒體報導，呼籲外界切勿以訛傳訛。