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台大牙醫增額7人擠壓指考名額　教育部：外加名額再增4名

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大牙醫系因繁星入學階段增額錄取7人，導致擠壓到指考名額。（圖／記者季相儒攝）

記者崔至雲／台北報導

今年學測首度改為選考「5選4」，但個人申請入學第一階段發生篩選人數過多、第二階段也發生備取過多現象。台大牙醫系也因繁星入學階段增額錄取7人，導致擠壓到指考名額。教育部次長劉孟奇今（22日）出席立法院教育委員會前接受媒體採訪時表示，牙醫系因有設備、作業台的限制問題，因此增額有困難，若在設備上有辦法克服，台大將以外加名額方式增額4名至7名。

劉孟奇說明，今年繁星入學同分增額錄取名額為13名，但其中7名都集中於台大牙醫，「是異常情形」，所以考慮台大牙醫在指考名額時給予一些經費上的補救。

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劉孟奇進一步說明，牙醫系比較特殊，教學和作業台、設備的使用是緊密相連的， 因此這樣的情況增額有一定的困難，台大之後能克服設備的需求，可能可以挪出4個名額，教育部也承諾會於教學資源上給予協助。

另外，針對台大牙醫系在繁星階段增額錄取7人，部分家長團體認為是因選考「5選4」，導致鑑別度不夠問題。劉孟奇回應，鑑別度主要可分為鑑別全體考生或單純鑑別高程度考生，而大考中心要的是鑑別全體的學生，因此如果要將考題難度高到，可以將高分族群學生鑑別度分出來，但中等學生也就鑑別不出來了，「分數會擠成一團」，而且遇到高難度的題目也會答不出來，大考中心目前決議選擇鑑別整體學生。

▲▼教育部次長劉孟奇。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部次長劉孟奇指出，台大若在設備上有辦法克服，將以外加名額方式增額4名至7名。（圖／記者崔至雲攝）

針對鑑別高程度學生，大考中心日前建議，將第15級分再細分為三級（15、15A、15AA）。劉孟奇談到，目前估計該辦法可以解決同分超額問題，但仍要先由大考中心研擬，再送交大學招聯評估可行性。

對於外界質疑第二階段甄試人數大增導致同分資額錄取人數大幅增加，劉孟奇回應，108學年度繁星推薦同分增額錄取有13名，在不影響教學資源前提下，可由台大牙醫系評估需求，教育部考量以外加名額方式增加考試入學分發名額4至7名；個人申請僅同分增額20名。

另外，針對外界關注的清大電機乙組在今年度個人申請備取人數是否得當，劉孟奇也說明，經查該系招生名額40額，其中通過一階篩選506名，參加二階甄試的是467名，正取40名、備取392名，最終通過分發至備取第83名，而其他備取的309名考生，也有分發至台大電機5名、台大其他系50名、交大電機47名、交大其他學系42名、成大電機14名、成大其他系30名、台大及交大外的校系有65名，未獲分發者則有56名，因此未全數落榜。
 

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關鍵字：台大,牙醫,指考,名額,教育部,外加名額,學測,考生,甄試

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