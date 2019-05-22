國民黨訂自治條例發敬老金　柯文哲：等北市0負債再發

記者陳家祥／台北報導

台北市政府是否重發敬老金議題吵沒完，市議會國民黨團22日上午召開記者會公佈「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，書記長應曉薇表示，希望該條例能在本會期順利通過，讓北市65歲以上的民眾能在今年領取重陽敬老金。對此，市長柯文哲受訪時先是質疑程序，接著說，如果有一天台北市政府0負債，要發重陽敬老金再發，但現在負債948億，金就這麼多，拿來發壓歲錢實在不太好。

「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案共計十項條文，明定本自治條例的主管機關相關權責業務、發放對象、標準及方式並由社會局編列相關預算，協調民政局、各戶政事務所、各區公所及各里辦公室協助辦理發放事宜。草案的重點內容在於讓65歲以上的民眾皆能領取重陽敬老金。

對於國民黨團要透過擬定自治條例並經由議會三讀通過方式，讓北市府重發每年1500元的重陽敬老金，柯文哲說，印象中好像議會不可以有增加預算的條例，「這合法嗎？它也是建議案而已，決定權還是在市政府。」

柯文哲強調，自己態度比較清楚，錢就這麼多，應該是健保補助優先、要先解決，「如果有一天台北市政府0負債，要發重陽敬老金再發」；柯文哲說，現在北市府負債948億，這都債留子孫，錢就這麼多，應該用在比較有用的、比較偏社會福利，不是拿來發壓歲錢，這實在是不太好。



▲台北市長柯文哲與里長市政座談會松山場。（圖／記者徐斌慎攝）