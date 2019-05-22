影／郭董舔盤被kuso「舔中」　柯文哲大笑：我才不做這噁心動作

記者陳家祥／台北報導

鴻海董事長郭台銘22日到桃園參訪清淨海生技公司時，還親自「舔」洗清好的盤子；但有網友kuso指出，盤子的英文也有稱「china」，引發外界熱議「舔中」。對此，台北市長柯文哲22日被問到此事時先是大笑，但都不願正面回答記者提問，最後因為電梯遲遲沒來，柯文哲被問到「要不要準備盤子給你？」時，補了一句「我才不要做這麼噁心的動作。」

柯文哲22日出席松山區里長座談會，會前受訪時被問到怎麼看郭台銘昨天洗碗還舔盤子？夠不夠親民？柯文哲先是哈哈大笑，接著有記者引述網友kuso，追問盤子的英文是「china」，柯笑說，「喔妳實在是…，妳可以當PTT的網軍，你這種…，嘖，不錯不錯，到時候我們有需要可以雇用妳」，直言點出盤子的英文叫china，這實在是太有才了。

由於上樓的電梯遲遲沒有來，因此柯文哲在電梯前被記者包圍追問，是否覺得郭台銘秀的成分比較重嗎？柯沒回答，但笑說這記者名字記起來，以後有需要可以。

接著電梯來了之後，仍有記者不斷追問需不需要準備一個盤子給你？柯文哲被逗得樂不可支，隨後在電梯內補了一句，「我才不要做這麼噁心的動作。」



▲台北市長柯文哲與里長市政座談會松山場。（圖／記者徐斌慎攝）