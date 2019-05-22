影／全球最「宅」小鎮！214居民擠14層大樓　搭電梯上學…只有3名警察

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位在美國阿拉斯加州，距離最大城安克拉治（Anchorage）約93公里的惠蒂爾鎮（Whittier）是該州的海港之一，全鎮人口僅214人，所有鎮民都居住在同一棟14層樓高的大樓裡，居民的食衣住行育樂全在同棟大樓解決。孩童上學不怕遲到，因為只要搭個電梯就會到學校，而全美最迷你的警局也在這，只有一名局長配兩名警員，甚至沒有關押犯人的地方。
▲阿拉斯加惠蒂爾鎮（Whittier）。（圖／翻攝自Twitter／@AnaBolena33）
▲阿拉斯加惠蒂爾鎮（Whittier）全景。（圖／翻攝自Twitter／@AnaBolena33）
惠蒂爾鎮地理位置特殊，只能依靠隧道、飛機或是渡輪抵達，鎮內一棟二戰時間建造的貝吉奇大樓（Begich）內含150間單人房、兩房與三房的套房，全鎮214人全部住在裡面。這棟住商混合大樓功能一應俱全，不論是超市、郵局、健身房、學校通通都有，甚至在最高兩層還設有旅館讓遊客居住。不過，惠蒂爾鎮夜間氣候惡劣，在晚上十點半後就會將大門關閉，所有人都不能進出，而冬季樓外積雪平均會達6公尺，讓居民更習慣在樓內解決一切。
Une poste, une supérette, un hôpital, un commissariat, une mairie, une église, une épicerie, une laverie, une salle de conférence, une aire de jeux... tout ça dans le même immeuble !— Tu sais pas quoi ?! (@tuCpakoa) 2018年11月15日
C'est le Begich Towers, à Whittier en Alaska, où vit quasiment toute la population de la ville ! pic.twitter.com/NmjqiiZpFk
惠蒂爾警局位在該棟大樓一樓的一個房間內，由一名局長與兩名警員組成，辦公地點小到沒地方關押犯人，不過到了夏季，鎮上多了許多遊客時，就會從阿拉斯加其他城市增派臨時警力。住在該地的小學老師湯普森（Erika Thompson）表示，有些地方去學校要搭校車或是開車，但在這裡，你只要搭電梯五分鐘就會到，「你不會感到寂寞，因為隨時身邊都充滿了人。」