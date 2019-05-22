影／全球最「宅」小鎮！214居民擠14層大樓　搭電梯上學…只有3名警察

國際中心／綜合報導

位在美國阿拉斯加州，距離最大城安克拉治（Anchorage）約93公里的惠蒂爾鎮（Whittier）是該州的海港之一，全鎮人口僅214人，所有鎮民都居住在同一棟14層樓高的大樓裡，居民的食衣住行育樂全在同棟大樓解決。孩童上學不怕遲到，因為只要搭個電梯就會到學校，而全美最迷你的警局也在這，只有一名局長配兩名警員，甚至沒有關押犯人的地方。

▲阿拉斯加惠蒂爾鎮（Whittier）。（圖／翻攝自Twitter／@AnaBolena33）



▲阿拉斯加惠蒂爾鎮（Whittier）全景。（圖／翻攝自Twitter／@AnaBolena33）



惠蒂爾鎮地理位置特殊，只能依靠隧道、飛機或是渡輪抵達，鎮內一棟二戰時間建造的貝吉奇大樓（Begich）內含150間單人房、兩房與三房的套房，全鎮214人全部住在裡面。這棟住商混合大樓功能一應俱全，不論是超市、郵局、健身房、學校通通都有，甚至在最高兩層還設有旅館讓遊客居住。不過，惠蒂爾鎮夜間氣候惡劣，在晚上十點半後就會將大門關閉，所有人都不能進出，而冬季樓外積雪平均會達6公尺，讓居民更習慣在樓內解決一切。

Une poste, une supérette, un hôpital, un commissariat, une mairie, une église, une épicerie, une laverie, une salle de conférence, une aire de jeux... tout ça dans le même immeuble !

C'est le Begich Towers, à Whittier en Alaska, où vit quasiment toute la population de la ville ! pic.twitter.com/NmjqiiZpFk — Tu sais pas quoi ?! (@tuCpakoa) 2018年11月15日

惠蒂爾警局位在該棟大樓一樓的一個房間內，由一名局長與兩名警員組成，辦公地點小到沒地方關押犯人，不過到了夏季，鎮上多了許多遊客時，就會從阿拉斯加其他城市增派臨時警力。住在該地的小學老師湯普森（Erika Thompson）表示，有些地方去學校要搭校車或是開車，但在這裡，你只要搭電梯五分鐘就會到，「你不會感到寂寞，因為隨時身邊都充滿了人。」