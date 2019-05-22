「非韓不可」正當性被打破　錯失2機會表現…謝震武：提醒過很多次

▲韓國瑜回答高雄發大財，讓黃捷大翻白眼。（圖／翻攝自高雄市議會直播）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜已表態若黨徵召就參選黨內2020總統初選；不過，近日有媒體民調顯示，韓國瑜民調已經下滑，政論節目《新聞面對面》主持人謝震武則說這是一個警訊，更打破了韓粉所謂的「2020非他不可」的正當性。

謝震武說，韓國瑜若參選2020外界都會質疑他的正當性，畢竟在高雄當市長不到六個月，也引述媒體社論提醒韓粉，「要適可而止、不要再造神了！」韓國瑜必須接受市政真刀實槍的檢驗。

根據《聯合報》日前公布民調，韓國瑜相較於之前支持度下滑5％，謝震武認為，這也意味著「韓國瑜唯一非他不可的正當性已經被打破」。

▲謝震武點出兩件事，韓國瑜錯失2次表現機會。（圖／翻攝新聞面對面YouTube）



謝震武說，就算韓國瑜能在7月黨內初選出線，但他接下來8月、9月、10月還是要「全國跑」，原本有許多機會拿出好表現，但是卻頻頻惹出爭議。

謝震武一再強調，已經提醒過很多次，韓國瑜自去年12月25日上任以來，已經浪費了很多機會讓大眾檢視他的市政績效，第一次就是全中運那次，原本有機會讓台下的孩子知道高雄的願景，但韓國瑜只致詞一下下就離開了，流失了機會。

▲韓國瑜市政總質詢 。（圖／記者洪靖宜攝）



而第二次是市議會，謝震武認為韓國瑜「站站坐坐」備詢以及論述「自經區」的表現，讓外界看到他的情緒管理跟市政，而這些表現不只是「浪費空白」，而是「往下」的原因之一。

▲謝震武點出兩件事，韓國瑜錯失2次表現機會。（圖／翻攝新聞面對面YouTube）