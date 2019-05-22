「郭台銘若當選是台灣人之福」　董念台：不像韓國瑜難敵帝王誘惑

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者洪正達、季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜21日喊話，若國民黨5人小組不徵詢他參選總統的意願，將會「書空咄咄（失意激憤）」，「討債專家」董念台則呼籲其退選。董念台22日再表示，韓國瑜一時難以抵抗「帝王」之誘惑，不然他已是「面面俱到」的高手，並讚鴻海董事長郭台銘做台灣的領導人，應是台灣人之褔！

董念台21日呼籲韓國瑜退選，他表示，「為了黨的前途退選吧！」，認為韓國瑜的市府團隊並不怎麼樣，「要讓台灣人『發大財』的美夢，總是做的到吧！如果此時還不懂得『踩煞車』，日後『馬扁幫』的幫主就是你了！」

董念台22日再於臉書表示，「韓國瑜已是『面面俱到』的高手」，自有江湖的基本功，且又能抓住「人心」，只要能在人事物上，多下點功夫，即可越走越順，但「可惜一時難以抵抗『帝王』之誘惑」，讓甚多人看出其也是心機頗重的凡人。

董念台分析，郭台銘雖是商人出身，自有其缺點，但他什麼都有了，無非是希望讓自己能在歷史留名，「像郭台銘這種條件，自然較易做到『無我』的境界，如能有『無我』之人，做台灣的領導人，應是台灣人之褔！」

董念台認為，若是此次蔡英文換到韓國瑜，以國會綠大於藍的現況，「韓國瑜的處境比高雄好不到哪裡去」，如換到郭台銘的手上，就可看到他的霸氣搭配上細膩手法，應該是會好太多。

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