蔡英文、賴清德下午攤牌　總統初選中執會最終討論

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、黃孟珍攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選「英德大戰」協調陷入雙方陣營雞同鴨講的泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。民進黨主席卓榮泰已表示，協調雙方沒有共識，中執會將提出5月1日中常會提出的報告案，初選時程於5月底完成。但是，中執委人數英系與中間立場人數具優勢，動用表決可能推翻。



總統蔡英文陣營主張手機納入民調、採對比式民調且加入台北市長柯文哲、民調時間6月10日至14日等；前行政院長賴清德陣營堅持回歸原公告初選辦法採互比式民調，且以市話民調為主。

在經過蔡英文、賴清德陣營代表三度協商卻都未有共識的狀況下，民進黨22日將舉行中執會做最終討論。由於協調沒有共識，但又必須有版本送入中執會討論，因此卓榮泰會將5月1日中常會上由黨職提出、但未經過中常會決議通過的報告案，直接送入中執會討論。

有關此報告案，在5月1日的中常會上其實就有中常委反彈，由於該案是被排除，但黨秘書長羅文嘉執意以附件方式放入新聞稿中；而此舉也造成後續，蔡賴陣營在協商時，賴陣營堅持報告案中，五月底完成初選的時程，導致陷入雞同鴨講的困境中。

面對下午的中執會，攤開中執委名單，泛英系與本議題站中間立場的執委具有絕對優勢，普遍認為，這局勢對賴清德並不有利，甚至有聲音直指，蔡英文掌控了中執會跟中常會，可能會修改初選辦法。對此，賴清德極力強調，要求民進黨要守住民主精神，公平舉辦初選，「任何一個人要贏，一定要乾淨贏」，言下之意指中執會與中常會不乾淨。

對於賴清德拋出中執會不乾淨的說法，蔡英文陣營發出聲明呼籲，賴清德過去也擔任過中常委、中執委，請他收回這句話；而蔡英文在接受訪問時也表示，中常委、中執委是黨員選出來的，是民主的組織型態，決策也是如此，是黨在進行決策的核心。