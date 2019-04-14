　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

半夜聽到哀號！她開窗驚見小狗險溺水　調監視器看到「心碎一幕」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白腳蹄,棄養,狗,溺水。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲一隻身穿「白襪子」的狗狗遭人丟棄於有水的桶子裡，差點溺斃，幸好碰上善心人士拯救，才保住一條小命。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

突發中心／綜合報導

如今科技日新月異，許多舊時的觀念也逐漸淡化，但還是有部分人堅信著古時候的說法。日前有女網友在臉書上表示，11日深夜突然聽到狗狗的慘叫聲，持續約10分鐘左右，於是她開窗察看，驚見一隻小狗在黃色方形桶子中溺水，調閱監視器後才發現，竟是有人惡意棄養，還想溺斃狗狗，相當殘忍。PO文曝光後，不少網友直呼，「太殘忍了」！

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文，11深夜約12時左右，突然間聽到狗狗慘叫聲，持續10分鐘左右，她心裡覺得不太對勁，因為住家附近除了自家的狗大爺外，很少聽見狗叫聲，於是她開窗尋找聲音來源，孰料，一打開就看見一隻小狗溺水，原PO趕緊下樓伸出援手，從水桶中撈出瑟瑟發抖的小狗，拯救了一條小生命。

▲▼白腳蹄,棄養,狗,溺水。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼女網友聽到狗叫聲開窗察看，發現這隻差點溺水的小狗。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼白腳蹄,棄養,狗,溺水。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

起先原PO還以為是小狗貪玩不小心掉進水桶裡，但她愈想愈不對勁，其一桶子比狗高，狗若自己爬得進去，會自己爬出來；其二小狗很親人，體型還肥肥的，一點也不像流浪犬；第三則是，小狗4隻腳穿白襪子，俗稱白腳蹄，連尾巴都有白毛。原PO直覺就是惡意丟棄，於是調閱監視器追查，發現殘酷事實。

從監視器畫面中可看到，一名女子從遠處走來，懷中抱著小狗，先是左右張望，而後竟直接將狗狗放入水桶內，接著快步離去。這令人心碎的一幕，全被監視器給捕捉下來，原PO表示，「這個人很殘忍還丟在水桶裡想讓小狗溺斃」，並感嘆「我只能說迷信差點害死一條狗」。

▲▼白腳蹄,棄養,狗,溺水。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼一名女子將狗狗丟棄到有水的桶子裡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼白腳蹄,棄養,狗,溺水。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

許多網友看完畫面後，紛紛回應「太可惡了」、「我那瘋狗也是白腳蹄又白胸前又後腳多一支指頭，養了又沒事，用現代科學來看，是基因問題」、「她會下地獄」、「其實這顏色就是邊境的顏色啊，我不懂到底為什麼很多人都覺得不吉利」、「惡劣，良心過得去嗎」、「以前附近出現一隻白腳蹄，他馬的直接被附近老人家活活打死」。

▲▼白腳蹄,棄養,狗,溺水。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO貼文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

【更多新聞】

床上「刺激PLAY」寢具全毀　索賠被冷回：其他飯店都沒叫我賠

女兒得腦瘤！大媽怒瞪她「看到妳健康我很難過」　網氣炸：嘴很臭

抓包人夫偷吃親簽保密條款　正宮忍不住私訊「他搞外遇」賠45萬

ET快訊
「彎腰掉半球」太辣狂被問：隆乳？正妹空姐親自給答案！
BMW女點大涼奶！南部早餐店傻眼：沒聽過　北部人說話了
300萬買賓士車...還沒開出店家就漏油！碩士妹爆氣爬車頂討

關鍵字：棄養,白腳蹄,小狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／焚化廠維修人員遭風機捲入！肢體絞碎慘死　消防：變塊狀

影／槍殺天道盟主冷面殺手謝惠仁　今天號召千人彰化迎接大甲媽

曾「揹太太骨灰」看台灣的美...癡情日男自撞彈飛！摔15m山谷身亡

影／花蓮重機撞貨車油箱起火　「噴飛掉進貨斗」騎士燒死

名醫吳思遠涉詐病患　調查局約談後送北檢　最終裁定百萬交保

裝大方開包給警盤查　遭查K菸秒求情：我媽明天要開刀！

上酒店1萬元嫌太貴！　經紀打電話催帳　遭大哥撂人砍傷

轎車衝芋頭田4輪朝天撞爛　駕駛驚魂：閃違規左轉阿伯...

「看...」鄰居誤認他罵三字經　2男樓梯間開打！3樓滾到2樓

失婚逆子為錢狂砍母！她口鼻噴血「背插刀」...驚恐瞪大眼慘死

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

劉喬安哽咽淚：鼻子裡面是空的　鼻骨外露懺悔「醫生都束手無策」

女同事上班中突然垃圾袋套頭!?　下秒黑桶裝好網驚呆：大開眼界

裝大方開包給警盤查　遭查K菸秒求情：我媽明天要開刀！

上酒店1萬元嫌太貴！　經紀打電話催帳　遭大哥撂人砍傷

轎車衝芋頭田4輪朝天撞爛　駕駛驚魂：閃違規左轉阿伯...

「看...」鄰居誤認他罵三字經　2男樓梯間開打！3樓滾到2樓

失婚逆子為錢狂砍母！她口鼻噴血「背插刀」...驚恐瞪大眼慘死

福斯突左轉　5百萬賓士休旅車頭撞爛...碎片噴飛砸中小黃

半夜聽到哀號！她開窗驚見小狗險溺水　調監視器看到「心碎一幕」

「把你丈夫下面切掉」人妻外遇提分手　鐵工狂恐嚇公開性愛光碟

影／已經餓5天了...她赤裸躺地「身上佈滿乾血痕」！被詭囚在北市民宅

體育課吵加分！女師嗆「一巴掌下去妳慘死」　女大生被推求償10萬判決出爐

國中硬聯／哥哥因傷斷職棒夢　林孟佶：他把夢想託付給我

裝大方開包給警盤查　遭查K菸秒求情：我媽明天要開刀！

好大一包！他偷電鋸塞褲襠　走路「下面卡卡der」活像肥企鵝

上酒店1萬元嫌太貴！　經紀打電話催帳　遭大哥撂人砍傷

一起去摩鐵！紅衣妹包緊緊「堅持不脫」他急壞　PO文求救：只有3小時...

別對韓國瑜喊選總統！　胡幼偉：關鍵是「黨要不要他出來」

韓187cm男神消失5月「突傳軍服照」　悄悄當兵原因曝光…粉絲都哭了

女兒送美容大禮給老媽　霧眉結束「眉毛變4條」男友撇眼球提分！

趕緊加油！　明起汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

快訊／夏威夷規模5.3地震「深度僅20公里」　暫無海嘯危險

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

社會熱門新聞

騎士撞貨車燒死　FB甜蜜文成遺..

槍殺天道盟會長　百名小弟與成群..

女看護控老翁天天抓胸、兒子性侵

穿了30年的警察制服　4/18..

即／與男友吵架　西門町女墜7樓..

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告..

她赤裸躺地身上佈滿乾血痕　被詭..

快訊／信義區男失聯　住處後樹林..

即／台中逆子弒母！婦背插水果刀..

母抱插管兒磕頭淚跪　白沙屯媽祖..

少女遭破處提告性侵　大叔因「很..

謝惠仁迎接大甲媽　顏清標喊OK..

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機..

工人遭風機絞碎　警追觸動開關的..

更多熱門

相關新聞

曾遭繁殖場棄！法鬥躺嬤大腿撒嬌

現居新北淡水的法鬥妹妹「露比」曾經是隻被繁殖場丟棄的狗狗，飼主Joe Cheng去年10月從「浪愛回家」將牠接回家，一開始的露比非常怕人、不敢吃東西，甚至已經5歲多了還不太會走路，直到近期，牠竟學會和家人撒嬌，一看到阿嬤便直接往大腿上躺，讓媽媽好感動又好氣，「對我都沒這樣！」

史上最大摳棄養貓　胖到沒籠子裝

新竹高鐵棄狗！調監視器找到人了

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

棄養汪原地守2年　現居收容所！

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

威廉王子爆「出軌凱特閨蜜」

老公3年奧迪被前女友坐過　她直接換掉

公審路人妹身材　親友團現場堵人

沒穿bra！白目男友竟當眾掀她上衣

騎士撞貨車燒死　FB甜蜜文成遺憾

他點出高雄丟臉感變重！網兩派戰翻

星巴克4/10起「買一送一連續21天」

BMW女點大涼奶！南部早餐店傻眼：沒聽過

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

澳洲男伸腳狠踹！　台魔術師表演摔地

【法塔羅】4/15-21

槍殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

男大生弄丟11萬　他霸氣：我幫你

女看護控老翁天天抓胸、兒子性侵

「我姐的針歪了」天兵巨蟹弟下秒動作笑歪她

更多

最夯影音

更多

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面