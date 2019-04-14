半夜聽到哀號！她開窗驚見小狗險溺水　調監視器看到「心碎一幕」

▲一隻身穿「白襪子」的狗狗遭人丟棄於有水的桶子裡，差點溺斃，幸好碰上善心人士拯救，才保住一條小命。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

突發中心／綜合報導

如今科技日新月異，許多舊時的觀念也逐漸淡化，但還是有部分人堅信著古時候的說法。日前有女網友在臉書上表示，11日深夜突然聽到狗狗的慘叫聲，持續約10分鐘左右，於是她開窗察看，驚見一隻小狗在黃色方形桶子中溺水，調閱監視器後才發現，竟是有人惡意棄養，還想溺斃狗狗，相當殘忍。PO文曝光後，不少網友直呼，「太殘忍了」！

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文，11深夜約12時左右，突然間聽到狗狗慘叫聲，持續10分鐘左右，她心裡覺得不太對勁，因為住家附近除了自家的狗大爺外，很少聽見狗叫聲，於是她開窗尋找聲音來源，孰料，一打開就看見一隻小狗溺水，原PO趕緊下樓伸出援手，從水桶中撈出瑟瑟發抖的小狗，拯救了一條小生命。

▲▼女網友聽到狗叫聲開窗察看，發現這隻差點溺水的小狗。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

起先原PO還以為是小狗貪玩不小心掉進水桶裡，但她愈想愈不對勁，其一桶子比狗高，狗若自己爬得進去，會自己爬出來；其二小狗很親人，體型還肥肥的，一點也不像流浪犬；第三則是，小狗4隻腳穿白襪子，俗稱白腳蹄，連尾巴都有白毛。原PO直覺就是惡意丟棄，於是調閱監視器追查，發現殘酷事實。

從監視器畫面中可看到，一名女子從遠處走來，懷中抱著小狗，先是左右張望，而後竟直接將狗狗放入水桶內，接著快步離去。這令人心碎的一幕，全被監視器給捕捉下來，原PO表示，「這個人很殘忍還丟在水桶裡想讓小狗溺斃」，並感嘆「我只能說迷信差點害死一條狗」。

▲▼一名女子將狗狗丟棄到有水的桶子裡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

許多網友看完畫面後，紛紛回應「太可惡了」、「我那瘋狗也是白腳蹄又白胸前又後腳多一支指頭，養了又沒事，用現代科學來看，是基因問題」、「她會下地獄」、「其實這顏色就是邊境的顏色啊，我不懂到底為什麼很多人都覺得不吉利」、「惡劣，良心過得去嗎」、「以前附近出現一隻白腳蹄，他馬的直接被附近老人家活活打死」。

▲原PO貼文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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