紅唇細腰超性感！韓冰登時尚雜誌　韓國瑜讚漂亮：老爸最後一個知道

▲韓冰替《VOGUE》拍攝時尚大片。（圖／翻攝自《VOGUE》，下同）

記者徐政璿、吳奕靖、黃苑瑜／洛杉磯－台北連線報導

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰外型出眾，近日還替時尚雜誌《VOGUE》拍攝美照。韓冰12日在粉專表示自己第一次在台灣拍雜誌，嘗試個性風格跟大家分享，獲得好評；對此，人在美國出訪的韓國瑜笑說，「女兒拍這麼漂亮的照片，希望全世界最後一個知道就是他老爸。」

▲韓冰拍美照

韓冰替《VOGUE》拍攝時尚大片，身穿牛仔布料的露肩長裙，搭配黑色襪套，另一套服裝是短版上衣，搭配淺色牛仔褲，露出小蠻腰畫上鮮豔紅唇，女人味相當十足，網狂讚「無邪卻又性感」；而《VOGUE》雜誌報導標題，形容韓冰是「自帶陽光光環的冰火女孩」，笑起來甜美又相當時髦，輕鬆駕馭時尚。

▲▼韓冰拍時尚照，女人味相當十足，網友喊讚。

對此，韓國瑜遠在美國洛杉磯得知女兒當模特兒拍美照笑說，「女兒拍這麼漂亮的照片，希望全世界最後一個知道就是他老爸」。

而登上時尚雜誌一事，韓冰在粉專寫道，「第一次在台灣拍雜誌，嘗試了很有個性的風格，跟大家分享，也非常謝謝當天的工作人員和編輯，辛苦了。」親民態度令人讚賞。

網友紛紛大讚「韓冰，外貌正點，韓冰，心地體貼，韓冰，善良又正直」、「很漂亮！韓冰不止外表漂亮，從內在發出的溫暖氣質is really touching！」、「韓市長家庭教育很成功」、「韓冰人美心更美～最讚氣質女孩」、「時尚不失典雅」、「從內心散發出的氣質，就是與衆不同」。

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