10年30嬰窒息死亡！美玩具品牌召回470萬張搖床…警告：會翻身就別用

▲費雪(Fisher-Price)嬰兒搖床Rock `n Play Sleepers。(圖/取自CPSC)



國際中心/綜合報導

喜歡讓嬰兒睡在搖床上的父母要注意了,美國消費品安全委員會(CPSC)12日宣布,召回470萬個嬰幼兒玩具品牌費雪(Fisher-Price)的嬰兒搖床Rock 'n Play Sleepers。因為自2009年開始銷售以來,至少有30個嬰兒在該床遊戲時翻身,導致窒息死亡。費雪則在聲明中指出,該產品的使用說明,已經有註明當孩子學會翻身時,就請勿再使用此產品。

美國消費品安全委員會指出,根據調查,這些嬰兒大部分都是在Rock 'n Play Sleepers上玩耍時,掙脫安全帶翻身,才導致窒息死亡。甚至其中有些嬰兒不到3個月大,顯然是產品設計出了問題。對此費雪的母公司美泰(Mattel)表示,「儘管我們對自家產品的安全性非常有信心,但考量到安全指示問題,我們仍選擇與消費品安全委員會合作,召回470萬個Rock 'n Play Sleepers。」

