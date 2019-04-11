知名「嬰兒搖床」致32死　美國小兒科學會籲：立即下架

▲費雪牌嬰兒搖床疑與32名嬰兒死亡有關。（翻攝自adverts.ie）

圖文／鏡週刊

美國知名嬰兒用品品牌費雪（Fisher-Price）熱銷的嬰兒搖床，日前才爆出自2015年以來，已導致10起嬰兒死亡。昨（10日）美國小兒科學會引用報告指出，近10年有32起嬰兒死亡案例都與費雪牌該款搖床有關，專家嚴正呼籲應立即召回。

根據《CBSNEWS》報導，美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）引用消費者報告指出，自2009年費雪牌生產該款嬰兒搖床以來，有32起嬰兒死亡與該產品有關，呼籲應立即召回。

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通常嬰兒超過3個大就已經會翻身，嬰兒在該款搖床上隨意翻身時容易導致意外，專家特別呼籲家長，如果小孩已經超過3個月大，請務必停用該產品。不過，就32起嬰兒死亡案例中，有部分嬰兒未滿3個月。

上週五美國消費者產品安全協會（U.S. Consumer Product Safety Commission）和費雪牌曾針對該款產品發布警告，但專家認為這樣還不夠。美國小兒科學會針對嬰兒安全的建議是嬰兒應平躺於一個獨立、平坦和堅固的平面上，沒有額外的桿子或床，但該產品顯然不符合，應立即從市場下架。



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