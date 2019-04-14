美超音速無人機4度偵查中國核武　D-21最終墜落陸境內

▲美國D-21高速無人偵察機。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

為一窺解放軍的核武計畫，美國曾在中國部署超音速偵察無人機。近日一份來自於美國國家偵察局（National Reconnaissance Office）公布的機密文件顯示，1969至1971年間美方曾4度派遣高級偵察武器D-21無人機對中國進行探測，但全數皆無功而返，更在最後一次的行動中不慎墜落中國境內，其殘骸被安排在北京展出。

《國家利益》（National Interest）報導，D-21是由洛克希德公司（Lockheed Corporation）於上世紀60年代開發，其保密代號為「Tagboard」。該無人機採用衝壓式噴氣發動機，能以三倍聲速的速度巡航，最遠可達3000英里（約4800公里）。機身下方安裝一架300磅重的Hycon HR 335相機可拍攝5600張照片，覆蓋16英里（25.7公里）寬，3900英里（6276公里）長的區域。

D-21可沿著預先編排好的路徑飛行，只需要和發射它的飛機保持間歇性的無線電聯繫，便能讓操作員能夠監控無人機的性能。當該無人機到達最終目的地後，投下一個裝有膠片的膠囊，接著啟動自毀裝置，而膠片與降落傘一起下降，運輸機便預計在半空中抓取這個降落傘。若此方法不成功，一艘海軍艦艇隨後從海洋中將其打撈。

▲核武。（圖／達志影像／美聯社）

中國在1964年試爆第一顆原子彈頭，為了窺探其核武計畫，美國便在1969至1971年間讓D-21無人偵察機執行4次飛入中國領空的偵察任務，但這些任務皆被美國國家偵察局歸類為「不成功」。報導指出，第三次任務於1971年3月4日啟動，D-21雖完成偵察但未能安全彈出其膠片膠囊，而降落傘系統因過熱導致部分失效，使JC-130運輸機無法在空中將其截獲。最終的海軍艦艇打撈行動也因程序錯誤宣告失敗。

同年的3月20日執行第四次任務仍失敗，隨後美國國家偵察局決定完全放棄空中偵察，轉而採用純粹基於衛星的情報收集工作。該局總結說，戰略性高空偵察不再需要不安全、不可靠的無人機。然而，時任該局局長的麥克盧卡斯（John McLucas）卻預期，無人機在未來可能會在不相同的任務中大規模復出，他在一份備忘錄中表示：「我相信無人機具有攜帶武器的作用，應該被利用。」

據陸媒報導，當時D-21對中方進行第四次偵查在路過西雙版納時準備返航，卻因拐彎時速度太快而失去控制，墜落到西雙版納茂密的原始森林裡。當地民眾發現後立刻聯繫當地政府，其殘骸在北京的中國航天博物館展出。

▼中國航空博物館展出的D-21無人機殘骸。（圖／翻攝自大陸網站）