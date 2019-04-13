缺席僑胞晚宴！韓國瑜休息1hr見「老朋友」...俏皮抖動：從腳底冷起來

記者徐政璿、吳奕靖、林姸君／洛杉磯－台北連線報導

高雄市長韓國瑜10日起訪美9天，於當地時間12日晚間原安排南加玉山協會晚宴，不料因身體不適沒有出席，由副市長葉匡時率隊代理，引發外界關注。對此韓國瑜休息約一小時後在地下室露臉表示，「沒什麼事，溫差太大而已。」

葉匡時出席晚宴開頭先致歉表示，由於時差、氣候問題，加上行程緊湊，韓市長一下飛機就不太舒服，但為了可以在13日玉山科技協會活動中的座談、演講有好的表現，才會臨時取消出席，由他率隊參加。

▲韓國瑜回應「沒事」。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝，下同）



葉匡時說，過去高雄20年的經濟都處在停滯狀態，市長會當選很重要的原因是高雄人認為他有機會翻轉高雄，把經濟活絡起來，因此團隊有一個重要使命就是如何引進外資，讓外面的技術進駐高雄投資；在座都是成功的企業家，希望未來可以把企業資源帶進高雄，結合即將成立的青年創業基金、青年局，讓高雄年輕人有更好的發展機會。

葉匡時也提及大家關注的兩岸焦點，「如果大家一起來關注我們這個地方（高雄），支持我們中華民國，我覺得台灣一定會安全，人民也因此一定更有錢。」

▲副市長葉匡時代表出席晚宴。



同時間記者也在飯店停車場捕捉到韓國瑜身影，面對鏡頭他表示，「休息一個多小時，覺得體力稍微恢復後，要到附近與從小一起長大的朋友相約見面，沒有保密、沒什麼事；溫差實在太大了，從腳冷到全身。」期間韓國瑜俏皮抖動身體，但也不忘關心記者採訪之餘，不要忘了休息、吃飯。

【更多新聞】

影／退休聚在一起！韓國瑜身旁帥氣黑衣護衛隊曝光...來自「復興崗」



被甜美空姐包圍！韓國瑜「靦腆微笑」臉紅自拍 網笑翻：佳芬姐很火



「大陸買粉專」扯韓國瑜！網踢爆幕後藏鏡人...結果他反被抓包是黨工